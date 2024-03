Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε το 1967 από την Λιέγη και έκτοτε δεν έχει χάσει ποτέ από βελγική ομάδα. Η Μπριζ αγνοεί τη νίκη σε έξι επισκέψεις της στην Ελλάδα.

Η Μπριζ βρέθηκε στον δρόμο του ΠΑΟΚ στα προημιτελικά του Conference League και αυτόματα αναβιώσαν μνήμες από το 2010/11, όταν οι δυο τους βρέθηκαν τότε στον ίδιο όμιλο του Europa. Οι αναμετρήσεις τους σε Τούμπα και Ζαν Μπρεϊντέλ Στάντιουμ έληξαν 1-1 (Βιεϊρίνια και Μαλεζάς αντίστοιχα τα «μαυρόασπρα» γκολ), όμως στο φινάλε χαμογέλασε ο Δικέφαλος, αφού πήρε τη 2η θέση του group και συνέχισε στο τουρνουά. Οπου και έμεινε εκτός στη φάση των «32» από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Ευρύτερα οι Θεσσαλονικείς έχουν ρεκόρ 3-3-2 κόντρα σε βελγικές ομάδες, ενώ ως γηπεδούχοι έχασαν μόνο από τη Λιέγη το μακρινό 1967. Μάλιστα η ήττα που γνώρισαν και στο δεύτερο παιχνίδι του ζευγαριού για το τότε Κύπελλο Εκθέσεων ήταν και η τελευταία τους από clubs της συγκεκριμένης χώρας!

Εκτοτε εκτός των δύο παραπάνω αγώνων τους με την Μπριζ έπαιξαν με Μαλίν (1-1 εντός, 1-0 εκτός με το ιστορικό γκολ του Μπορμπόκη στο 86’), ενώ το 2022 απέκλεισαν με δύο νίκες τη Γάνδη στους «16» του Conference League (1-0, 2-1).

Η Μπριζ από την πλευρά της έχει αντιμετωπίσει,εκτός του ΠΑΟΚ, ακόμη τέσσερις φορές τον Παναθηναϊκό και μία την ΑΕΚ. Το συνολική της ρεκόρ κόντρα σε ελληνικές ομάδες είναι 4-5-3, όμως ποτέ δεν έχει κερδίσει στη χώρα μας όπου σε έξι επισκέψεις της μετρά τρεις ήττες και ισάριθμες ισοπαλίες.

Πάντως την ίδια στιγμή δεν έχει χάσει ως γηπεδούχος από κάποιον σύλλογο της χώρας μας.

ΠΑΟΚ vs Μπριζ: 0-2-0

ΠΑΟΚ vs βελγικών ομάδων: 3-3-2

ΠΑΟΚ γηπεδούχος vs βελγικών ομάδων: 1-2-1

ΠΑΟΚ φιλοξενούμενος vs βελγικών ομάδων: 2-1-1

Μπριζ vs ελληνικών ομάδων: 4-5-3

Μπριζ γηπεδούχος vs ελληνικών ομάδων: 4-2-0

Μπριζ φιλοξενούμενη vs ελληνικών ομάδων: 0-3-3