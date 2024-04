Ο επίσημος λογαριασμός της UEFA θεωρεί τον Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού έναν από τους παίκτες-«κλειδιά» της προημιτελικής φάσης του Conference League.

Την Πέμπτη (11/04), οι οκτώ ομάδες του Conference League ρίχνονται στη μάχη των προημιτελικών, μεταξύ αυτών ο ΠΑΟΚ (με Μπριζ) και ο Ολυμπιακός (με Φενέρμπαχτσε).

Four key players to look out for ahead of the quarter-final first leg 💫@UKEnterprise || #UECLpreview || #UECL pic.twitter.com/6c8S56E0Qh