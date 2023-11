Με Μουργκ βασικό κόντρα στην Άιντραχτ ο ΠΑΟΚ

Με τον Τόμας Μουργκ στην ενδεκάδα θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ την Άιντραχτ στο παιχνίδι που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την πρωτιά του ομίλου.

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από την Φράιμπουργκ στην Φρανκφούρτη με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να ξεκινάει το παιχνίδι με τον Τόμας Μουργκ στην βασική ενδεκάδα. Συγκεκριμένα κάτω από τα δοκάρια είναι ο Κοτάρσκι, αριστερό μπακ ο Ράφα Σοάρες, δεξί ο Βιεϊρίνια και στόπερ τους Κουλιεράκη και Κεντζιόρα. Στο 4-2-3-1 ο Ρουμάνος θα έχει αμυντικά χαφ τους Μεϊτέ και Οζντόεφ και πίσω από τον Σαμάτα την τριάδα θα αποτελέσουν οι Ζίβκοβιτς, Τάισον και Μουργκ.

