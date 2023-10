Επιβεβαιώθηκαν οι αλλαγές από τον Ραζβάν Λουτσέσκου στην ενδεκάδα με την οποία θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ την αναμέτρηση κόντρα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Με πέντε αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο την περασμένη Κυριακή (1/10) θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στην αποψινή αναμέτρηση με την Άιντραχτ για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του UEFA Conference League.

Απέναντι σε μια ομάδα που παίζει «βρέξει – χιονίσει» με «3-4-3», ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για τον Λουτσέσκου μοιάζει να είναι το δίδυμο της μεσαίας γραμμής. Ποιοι θα είναι οι δύο εσωτερικοί μέσοι, λοιπόν, του ΠΑΟΚ;

Ο Ρουμάνος τεχνικός επέλεξε, όπως και στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Άρη, το δίδυμο Οζντόεφ και Μεϊτέ, πιστεύοντας ότι οι δύο τους θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας δύσκολης αναμέτρησης, όπου ο «Δικέφαλος», προφανώς, θα αφήσει την μπάλα σε γερμανικά πόδια.

Ο Λουτσέσκου ξέρει τις αδυναμίες και τα ατού της ομάδας του. Ξέρει πως έχει καταφέρει να στήσει ένα σύνολο που αν σε τρέξει στο ανοικτό γήπεδο μπορεί να σου κάνει εύκολα το γκολ, κάτι που πρέπει να το κάνει και απέναντι στην Άιντραχτ για να έχει τύχη.

Στο δεξιό άκρο της άμυνας ξεκινάει ο Αντρέ Βιεϊρίνια, που πριν από μια δεκαετία είχε αντιμετωπίσει ουκ ολίγες φορές την Άιντραχτ στα γήπεδα της Bundesliga, ενώ η έκπληξη έχει να κάνει με την παρουσία του Τόμας Μουργκ στο αρχικό σχήμα.

Η ενδεκάδα που ξεκινάει ο ΠΑΟΚ την αναμέτρηση απέναντι στην Άιντραχτ αποτελείται από τους: Κοτάρσκι, Βιεϊρίνια, Έκονγκ, Κουλιεράκη, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Μουργκ, Τάισον και Σαμάτα.

Our #Starting11 for the match versus Eintracht Frankfurt at Toumba Stadium #PAOKFRA #UECL #Pregame #PamePAOKARA pic.twitter.com/Fp1wD9lTYC