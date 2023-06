Φοβερός πιτσιρικάς οπαδός της Γουέστ Χαμ: «Νομίζω ότι ονειρεύομαι, έχουμε περισσότερες κούπες από την Τότεναμ τώρα» (vid)

Ένας πιτσιρικάς οπαδός της Γουέστ Χαμ κυριεύτηκε από συγκίνηση και έδωσε μια ξεκαρδιστική συνέντευξη μετά τη νίκη της ομάδας του στον τελικό του Europa Conference League.

Η Γουέστ Χαμ θριάμβευσε επί της Φιορεντίνα (2-1) και η 43χρονη αναμονή της για ένα σημαντικό τρόπαιο τελείωσε λυτρωτικά το βράδυ της Τετάρτης. Φυσικά ακολούθησαν χαοτικές σκηνές, καθώς οι παίκτρες και το επιτελείο των Χάμερς έκαναν πάρτι το βράδυ στην πρωτεύουσα της Τσεχίας. Ένας μικρούλης οπαδός της ομάδας του ανατολικού Λονδίνου κυριεύτηκε από συγκίνηση και έδωσε μια ξεκαρδιστική συνέντευξη μετά τη νίκη.

«Νομίζω ότι ονειρεύομαι... Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Γουέστ Χαμ έχει κερδίσει κάτι. Έχουμε κερδίσει περισσότερους τίτλους από τους Spurs τώρα! Come on Irons. Η Γουέστ Χαμ είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο!». Καθώς μιλούσε, ο νεαρός οπαδός μετά βίας συγκρατούσε τα συναισθήματα καθώς δάκρυα έτρεχαν στο μάγουλό του μετά την ιστορική νίκη των Hammers.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

This is exactly why the European Conference League is a great idea.



A moment that’ll stay with him forever now, that realistically he may not have had for the rest of his life.



Football is about memories and emotions.pic.twitter.com/zltSBZPY1w