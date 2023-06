Ένα ανοιχτό λεωφορείο με την επιγραφή «Νικητές UEFA Europa Conference League - 2022/23» εθεάθη σήμερα (07/06) στους δρόμους του Λονδίνου.

Η Γουέστ Χαμ αντιμετωπίζει απόψε (22:00, 07/06) τη Φιορεντίνα στον τελικό της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και οι άνθρωποι του συλλόγου έχουν έτσι ρυθμίσει όλα όσα απαιτούνται για τους εορτασμούς σε περίπτωση νίκης και κατάκτησης του τροπαίου. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται σε φωτογραφία που κάνει τον γύρο των social media, υπάρχει ήδη έτοιμο ανοιχτό λεωφορείο με την επιγραφή: «Νικητές UEFA Europa Conference League - 2022/23» το οποίο εθεάθη στους δρόμους του Λονδίνου αρκετές ώρες πριν την σέντρα στον τελικό.

A West Ham open top bus with 'Winners - 2022/23 UEFA Europa Conference League' has been spotted in London 🚌



Have the Hammers just cursed it? 😬 pic.twitter.com/THKtMGTh2m