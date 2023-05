Έγραψε ιστορία η Φιορεντίνα που πήρε την πρόκριση απέναντι στη Βασιλεία και μετά τον τελικό του Conference League θα είναι η μοναδική ομάδα που θα έχει δώσει το «παρών» σε τελικό και των τεσσάρων ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Μπορεί να... ίδρωσε, όμως η Φιορεντίνα ξεπέρασε το εμπόδιο της Βασιλείας και προκρίθηκε στον τελικό του Conference League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Γουέστ Χαμ (07/06).

Αυτή θα είναι η πρώτη παρουσία των Βιόλα σε ευρωπαϊκό τελικό μετά από 33 χρόνια και θα κάνει τον σύλλογο από τη Φλωρεντία τον μόνο με συμμετοχή σε τελικό κάθε μιας εκ των τεσσάρων ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

⚜️ Fiorentina are the first team to reach the finals in four different major European competitions 👏#UECL pic.twitter.com/ARhhD1lmXG