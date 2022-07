Χωρίς εκπλήξεις σ' ότι αφορά τα πρόσωπα, με τον Γιάσμιν Κούρτιτς στον άξονα και τον Κάλεντ Νάραϊ σε ρόλο φορ, η ενδεκάδα που θα ξεκινήσει για τον ΠΑΟΚ στην αποψινή ρεβάνς με τη Λέφσκι Σόφιας.

Κάτω από τα δοκάρια βρίσκεται ο Κοτάρσκι, με τον Κροάτη τερματοφύλακα να έχει μπροστά του μια αμυντική τετράδα αποτελούμενη από τους Λύρατζη (δεξιά), Ίνγκασον, Κάργα (στόπερ) και Ράφα Σοάρες (αριστερά).

Στον άξονα θα βρίσκονται οι Αουγκούστο και Κούρτιτς, με τον Σλοβένο να επιστρέφει στο αρχικό σχήμα αντί του Σβαμπ, στα δεξιά της επίθεσης θα κινείται ο Άντρια Ζίβκοβιτς και στο άλλο άκρο ο Κουαλιάτα.

Ο Κάλεντ Νάραϊ θα ξεκινήσει στη θέση του φορ, με τον Ντάντας σε ρόλο επιτελικού μέσου.

