Στον ΠΑΟΚ έμαθαν εν πτήσει και... γραπτώς πως θα παίξουν με τη Μαρσέιγ

Η αποστολή της ομάδας ταξίδευε για τη Θεσσαλονίκη και ενημερώθηκε στον «αέρα» για τα αποτελέσματα της κλήρωσης της Νιόν.

Από το Βέλγιο για τη Θεσσαλονίκη ταξίδευε η αποστολή του ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια της κλήρωσης του Conference League, που τον έφερε αντιμέτωπο με τη Μαρσέιγ στα προημιτελικά του θεσμού.

Υπό αυτές τις συνθήκες τα μέλη της ήταν αδύνατον να ενημερωθούν σε live χρόνο για τα τεκταινόμενα της Νιόν και τη... λύση έδωσαν τα γραπτά! Με αυτόν τον τρόπο και προφανώς μέσω του πιλοτηρίου έμαθαν τον αντίπαλό τους στους «8» της διοργάνωσης και ότι θα κοντραριστούν με το γαλλικό club.

You all watched the #UECLdraw but this is how we learned the results on board #PAOK #Reloaded pic.twitter.com/NPnOmx2efq