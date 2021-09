ΠΑΟΚ: Η αρχική ενδεκάδα του «Δικεφάλου» με Λίνκολν (vid)

O Ραζβάν Λουτσέσκου προχώρησε σε επτά αλλαγές στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ και κατεβάζει το «Δικέφαλο» στο «Victoria Stadium» με μια ενδεκάδα που δεν έχει παίξει ποτέ μαζί!

Η δυναμική της Λίνκολν και η δεδομένη απόφαση του Ραζβάν Λουτσέσκου να μοιράσει το χρόνο συμμετοχής σ’ όλους τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ έχουν ως αποτέλεσμα να υπάρχουν επτά νέα πρόσωπα στην «ασπρόμαυρη» ενδεκάδα σε σχέση μ’ αυτή που ξεκίνησε απέναντι στον ΠΑΣ.

Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια, στο κέντρο της άμυνας παίρνει θέση ο Μιχάι δίπλα στον Κρέσπο, στο αριστερό άκρο ξεκινά ο Σίντκλεϊ και στους εσωτερικούς μέσους θα δούμε το δίδυμο Εσίτι-Κούρτιτς.

Μεσοεπιθετικά η παρουσία του Μιτρίτσα στο αριστερό άκρο και του Τσούμπα Άκπομ στην κορυφή συμπληρώνουν το παζλ των αλλαγών από τον Ρουμάνο τεχνικό του ΠΑΟΚ, που έδωσε ανάσες σε ποδοσφαιριστές όπως ο Βιεϊρίνια, ο Βαρέλα, ο Σβαμπ και ο Σφιντέρσκι.

Συγκριτικά με την ενδεκάδα της πρεμιέρας εναντίον του ΠΑΣ Γιάννινα παίζουν μόνο τέσσερις παίκτες στην ενδεκάδα, οι Τέιλορ, Κρέσπο, Μουργκ και Μπίσεσβαρ, ενώ επτά είναι οι αλλαγές: Πασχαλάκης αντί Ζίβκοβιτς, Μιχάι αντί Βαρέλα, Σίντκλεϊ αντί Βιεϊρίνια, Εσίτι αντί Αουγκούστο, Κούρτιτς αντί Σβαμπ, Μίτριτσα αντί Καγκάβα, Ακπομ αντί Σφιντέρσκι

.#Starting11 Our starting line up against @LincolnRedImps at Victoria Stadium @europacnfleague #LRIPAOK #UECL #PreGame pic.twitter.com/vWsxs6Ha8o