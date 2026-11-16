Με την ψυχή τους πανηγύρισαν οι διεθνείς την πρόκριση στο Euro Κ21 2027.

Τα παιδιά πανηγύριζαν με την ψυχή τους. Ο τεχνικός διευθυντής των Εθνικών ομάδων όλων των ηλικιών Δημήτρης Παπαδόπουλος έλαμπε από χαρά και σπάνια εκφράζει τα συναισθήματά του.

Αυτά τα παιδιά, όμως, δικαιώθηκαν για τη μεγάλη προσπάθεια που έκαναν και στον όμιλο και στα μπαράζ με την Ισλανδία. Πήραν μία τεράστια πρόκριση και η Ελπίδων επιστρέφει σε μεγάλη διοργάνωση έπειτα από 25 χρόνια.

Τόσο στον αγωνιστικό χώρο με τη λήξη, αλλά και στα αποδυτήρια επικράτησε τρέλα για την πρόκριση.

Οι πανηγυρισμοί μετά την πρόκριση σε βίντεο και φωτογραφίες