Η Εθνική Ελπίδων επικρατώντας στην Λεωφόρο της Ισλανδίας με 5-4 στα πέναλτι (1-1 κανονική διάρκεια και παράταση) με πήρε την πρόκριση για το Euro U21 2027, επιστρέφοντας σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά από 25 χρόνια. Ποιες είναι οι δύο μεγάλες επιτυχίες μέσα σε μια δεκαετία.

Μετά από 25 χρόνια η Εθνική Ελπίδων καταφέρνει να βρεθεί και πάλι σε τελικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη μετά το 1-1 που έφερε με την Ισλανδία στο χιονισμένο Ρέκιαβικ, κατάφερε να πάρει την πρόκριση για την τελική φάση που θα διεξαχθεί σε Αλβανία και Σερβία, επικρατώντας των Ισλανδών με 5-4 στα πέναλτι (1-1 κανονική διάρκεια και παράταση) στην Λεωφόρο.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επιστρέφει όπως αναφέραμε μετά από 25 χρόνια σε Euro U21, με την τελευταία φορά να είναι το 2002 όταν στα γήπεδα της Ελβετίας δεν θα λέγαμε πως τα είχε πάει και τόσο καλά. Συγκεκριμένα για τον 2ο όμιλο η Εθνική μας σε 3 παιχνίδια είχε 2 ήττες και 1 ισοπαλία και τερμάτισε στην τελευταία θέση με 1 βαθμό.

Την ομάδα του 2002 αποτελούσαν οι: Κοτσόλης, Παπτσατζόγλου, Λουμπούτης, Κυριαζής, Κυργιάκος, Αμανατίδης, Παπαδόπουλος, Νάστος, Κατσουράνης, Χαριστέας, Ταβλαρίδης, Καζαντζής, Θεοδωρίδης, Βάλλας, Γήτας, Σαλπιγγίδης, Πίτσος, Αγρίτης, Βανγκέλι, Αναστασόπουλος, Λιούρδης, Σεϊταρίδης.

Δύο τελικοί σε μια δεκαετία

Η Εθνική Ελπίδων ήταν ουσιαστικά η πρώτη Εθνική στο ποδόσφαιρο που μας έφερε διακρίσεις. Και όταν λέμε διακρίσεις μιλάμε για συμμετοχές σε δύο τελικούς Euro U21 μέσα σε μια δεκαετία. Ήταν ουσιαστικά ο προπομπός της τεράστιας διάκρισης με την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος από τους Άνδρες το 2004 στα γήπεδα της Πορτογαλίας.

Ήττα από την Γαλλία το 1988

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το μακρινό 1988, χρονιά στην οποία είχαμε την πρώτη μεγάλη διάκριση του Ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς η Εθνική Ελπίδων έφτασε μέχρι τον τελικό του Euro U21. Η διοργάνωση δεν είχε σχέση με αυτή τώρα, καθώς υπήρχαν διπλοί αγώνες ακόμα και στον τελικό.

Αρχικά για τον 5ο όμιλο η Ελλάδα τερμάτισε στην κορυφή έχοντας 4 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα. Συγκεκριμένα κέρδισε με 2-1 την Ουγγαρία εντός, με 4-0 την Κύπρο εκτός, με 5-1 την Κύπρο εντός και με 2-0 την Πολωνία εντός. Η ήττα ήταν στο πρώτο της παιχνίδι με την Πολωνία εκτός με 1-0 και η ισοπαλία με την Ουγγαρία εκτός έδρας με 2-2.

Στα προημιτελικά η ομάδα αντιμετώπισε την Τσεχοσλοβακία και αναδείχθηκε ισόπαλη εντός έδρας με 1-1, αλλά και εκτός έδρας αυτή την φορά με 2-2 και με το εκτός έδρας γκολ προκρίθηκε στα ημιτελικά. Εκεί βρέθηκε απέναντι στην Ολλανδία. Στο πρώτοι ματς η Ελλάδα διέλυσε τους «οράνιε με 5-0 και χάνοντας με 2-0 στην Ολλανδία προκρίθηκε στον τελικό. Απέναντί της η Γαλλία. Στο πρώτο ματς κανείς δεν έβαλε γκολ με το 0-0 να μένει ως το τέλος και στη Γαλλία οι τρικολόρ νίκησαν με 3-0 και πήραν το τρόπαιο, σε μια αναμέτρηση στην οποία το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είδε τρεις παίκτες του να αποβάλλονται με κόκκινη κάρτα και συγκεκριμένα τον Κούτουλα στο 48', τον Χατζηνικολάου στο 86' και τον Μολακίδη στο 90'.

Την Εθνική του 1988 αποτελούσαν οι: Μολακίδης, Παχατουρίδης, Κούτουλας, Βακαλόπουλος, Χατζηνικολάου, Μαυρομμάτης, Μπορμπόκης, Οικονομίδης, Καρασσαβίδης, Νιόπλιας, Καπουράνης, Κουρκούνας, Νεντρίδης, Σαββίδης, Γιουγκούδης, Βαΐτσης.

Επιστροφή στον τελικό δέκα χρόνια μετά

Μετά από δέκα χρόνια και συγκεκριμένα το 1998 είδαμε και πάλι την Εθνική Ελπίδων να φτάνει στον τελικό. Η τελική του Euro U21 διεξήχθη στην Ρουμανία από τις 23 έως τις 31 Μαΐου. Δεν ήταν δηλαδή όπως η προηγούμενη που είχε διπλούς αγώνες μέχρι και το τέλος. Για την ακρίβεια στην τελική φάση της Ρουμανίας προκρίθηκαν 8 ομάδες. Η Εθνική μας είχε καταφέρει να βγει πρώτη στον όμιλό της, όπως έκανε και η Αγγλία, αλλά επειδή αυτές οι δύο ομάδες είχα την χειρότερη βαθμολογική συγκομιδή, έπαιξαν αγώνες μπαράζ για να πάρουν την πρόκριση στην τελική φάση.

Το πρώτο ματς έγινε στο Ηράκλειο με την Ελλάδα να επικρατεί των Άγγλων με 2-0 κάνοντας σημαντικό βήμα πρόκρισης. Στη ρεβάνς στο Νόριτς η Αγγλία επικρατεί με 4-2, αλλά τα εκτός έδρας γκολ δίνουν την πρόκριση στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Στην τελική φάση και στα προημιτελικά η Ελλάδα νίκησε με 1-0 την Γερμανία με γκολ του Καραγκούνη στο 57' και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Εκεί βρέθηκε απέναντι στην Ολλανδία την οποία και νίκησε άνετα με 3-0 με δύο τέρματα του Λυμπερόπουλου και ένα του Άντζα, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό. Εκεί δεν τα κατάφερε χάνοντας από την Ισπανία με 1-0, με τον Ιβάν Πέρεθ να σκοράρει το μοναδικό γκολ στο 65'.

Παίκτες της Εθνικής ομάδας στο Euro U21 του 1998 ήταν οι: Ελευθερόπουλος, Μαυρογενίδης, Κωνσταντινίδης, Γκούμας, Άντζας, Δέλλας, Καραγκούνης, Κωστούλας, Δερμιτζάκης, Λυμπερόπουλος, Στολτίδης, Κουλακιώτης, Κόλτζος, Λάκης, Σ. Λυμπερόπουλος, Αλεξόπουλος, Μπασινάς, Σφακιανάκης, Λαμπριάκος, Σ. Κωνσταντινίδης.