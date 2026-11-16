Εθνική Ελπίδων: Το format και τα γήπεδα του Euro Κ21
Η Εθνική Ελπίδων έβγαλε ψυχή και κατάφερε να προκριθεί στο Euro Κ21 του 2027. Έτσι, θα δώσει το παρών σε μία τόσο μεγάλη διοργάνωση, έπειτα από 25 χρόνια!
Τα παιχνίδια θα διεξαχθούν από 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου. Από τον όμιλο περνούν οι δύο πρώτοι στα προημιτελικά. Οι όμιλοι Α και Γ θα διεξαχθούν στη Σερβία και οι όμιλοι Β και Δ στην Αλβανία. Τα ματς των ομίλων θα γίνουν από 16/6 έως 23/6.
Τα νοκ άουτ και ο τελικός (26/6/27 - 27/6/27)
Πρώτος προημιτελικός: Νικητής Α ομίλου - Δεύτερος Γ ομίλου
Δεύτερος προημιτελικός: Νικητής Γ ομίλου - Δεύτερος Α ομίλου
Τρίτος προημιτελικός: Νικητής Β ομίλου - Δεύτερος Δ ομίλου
Τέταρτος προημιτελικός: Νικητής Δ ομίλου - Δεύτερος Β ομίλου
Ημιτελικά (30/6/27)
Πρώτος ημιτελικός: Νικητής πρώτου προημιτελικού - Νικητής δεύτερου προημιτελικού
Δεύτερος ημιτελικός: Νικητής τρίτου προημιτελικού - Νικητής τέταρτου προημιτελικού
Τελικός (3/7/27)
Νικητής πρώτου ημιτελικού - Νικητής δεύτερου ημιτελικού
Τα γήπεδα του Euro
Σε οκτώ γήπεδα θα γίνουν τα παιχνίδια της διοργάνωσης. Αυτά είναι τα εξής:
Αλβανία
Arena Kombetare, Τίρανα χωρητικότητα 22.500 θεατές
Arena e Demave, Τίρανα χωρητικότητα 4.000 θεατές
Elbasan Arena, Ελμπασάν χωρητικότητα 12.800 θεατές
Stadium Loro Borici, Σκέντερ χωρητικότητα 16.000 θεατές
Σερβία
Partizan Stadium, Βελιγράδι χωρητικότητα 29.800 θεατές
Backa Stadium, Μπάτσκα Τόπολα χωρητικότητα 4.500 θεατές
Loznica Stadium, Λόζνιτσα χωρητικότητα 8.030 θεατές
Leskovac Stadum, Λέσκοβατς χωρητικότητα 8.136 θεατές