Οι 16 ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερις ομίλους και τα ματς του Euro Κ21 θα γίνουν σε οκτώ γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας.

Η Εθνική Ελπίδων έβγαλε ψυχή και κατάφερε να προκριθεί στο Euro Κ21 του 2027. Έτσι, θα δώσει το παρών σε μία τόσο μεγάλη διοργάνωση, έπειτα από 25 χρόνια!

Τα παιχνίδια θα διεξαχθούν από 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου. Από τον όμιλο περνούν οι δύο πρώτοι στα προημιτελικά. Οι όμιλοι Α και Γ θα διεξαχθούν στη Σερβία και οι όμιλοι Β και Δ στην Αλβανία. Τα ματς των ομίλων θα γίνουν από 16/6 έως 23/6.

Τα νοκ άουτ και ο τελικός (26/6/27 - 27/6/27)

Πρώτος προημιτελικός: Νικητής Α ομίλου - Δεύτερος Γ ομίλου

Δεύτερος προημιτελικός: Νικητής Γ ομίλου - Δεύτερος Α ομίλου

Τρίτος προημιτελικός: Νικητής Β ομίλου - Δεύτερος Δ ομίλου

Τέταρτος προημιτελικός: Νικητής Δ ομίλου - Δεύτερος Β ομίλου

Ημιτελικά (30/6/27)

Πρώτος ημιτελικός: Νικητής πρώτου προημιτελικού - Νικητής δεύτερου προημιτελικού

Δεύτερος ημιτελικός: Νικητής τρίτου προημιτελικού - Νικητής τέταρτου προημιτελικού

Τελικός (3/7/27)

Νικητής πρώτου ημιτελικού - Νικητής δεύτερου ημιτελικού

Τα γήπεδα του Euro

Σε οκτώ γήπεδα θα γίνουν τα παιχνίδια της διοργάνωσης. Αυτά είναι τα εξής:

Αλβανία

Arena Kombetare, Τίρανα χωρητικότητα 22.500 θεατές

Arena e Demave, Τίρανα χωρητικότητα 4.000 θεατές

Elbasan Arena, Ελμπασάν χωρητικότητα 12.800 θεατές

Stadium Loro Borici, Σκέντερ χωρητικότητα 16.000 θεατές

Σερβία

Partizan Stadium, Βελιγράδι χωρητικότητα 29.800 θεατές

Backa Stadium, Μπάτσκα Τόπολα χωρητικότητα 4.500 θεατές

Loznica Stadium, Λόζνιτσα χωρητικότητα 8.030 θεατές

Leskovac Stadum, Λέσκοβατς χωρητικότητα 8.136 θεατές

