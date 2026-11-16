Δείτε το πότε και πού θα γίνει η κλήρωση για την τελική φάση του EURO U21, όπου μετέχει και η Εθνική Ελπίδων μετά την πρόκριση επί της Ισλανδίας.

Η Εθνική Ελπίδων επικράτησε της Ισλανδίας στη ρεβάνς της Λεωφόρου (1-1 κ.δ 5-4 πέναλτι) και πήρε πανάξια την πρόκριση στην τελική φάση του EURO U21. Θυμίζουμε ότι το σύνολο του Ταουσιάνη στο πρώτο παιχνίδι που είχε δώσει εκτός έδρας είχε έρθει ισόπαλο με 1-1 κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Μετά από το σημερινό αποτέλεσμα, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην κλήρωση για την τελική φάση του ΕURO U21 το οποίο πρόκειται να διεξαχθεί το 2027.

Η κλήρωση για αυτή τη φάση της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου στις 19:30 ώρα Ελλάδος, στο συνεδριακό κέντρο Σάβα στο Βελιγράδι, όπου θα καθοριστούν οι τέσσερις όμιλοι του τουρνουά. Στη διαδικασία αυτή θα συμμετάσχουν οι συνδιοργανώτριες χώρες Αλβανία και Σερβία, μαζί με τις 14 ομάδες που εξασφάλισαν την πρόκρισή τους, οι οποίες θα διαιρεθούν σε τέσσερις ομίλους με ισάριθμες ομάδες ο καθένας.

Θυμίζουμε πως η τελική φάση του EURO U21 θα διεξαχθεί στα γήπεδα των δύο αυτών χωρών από τις 16 Ιουνίου έως και τις 3 Ιουλίου του 2027, με τις δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας από κάθε όμιλο να εξασφαλίζουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τη φάση των νοκ άουτ αγώνων της διοργάνωσης.