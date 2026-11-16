Ελλάδα – Ισλανδία: Η διαδικασία των πέναλτι που έδωσε την πρόκριση στην Εθνική
Στην... ρώσικη ρουλέτα, όπως ονομάζεται και η διαδικασία των πέναλτι πήρε την σπουδαία πρόκριση στην τελική φάση του Euro U21 μετά από 25 χρόνια η Εθνική μας ομάδα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αφού ισοφάρισε λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας με κεφαλιά του Κωστούλα, επικράτησε με 5-4 της Ισλανδίας στην διαδικασία των πέναλτι.
Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Νίκος Μπότης που έπιασε το πρώτο του Ντάντασον, ενώ την πρόκριση με το τελευταίο εύστοχο έδωσε ο Χρήστος Μουζακίτης.
Η διαδικασία των πέναλτι
0-0 Ντάντασον το έπιασε ο Μπότης
1-0 Μύθου
1-1 Μικάλεσον
2-1 Κούτσιας
2-2 Κάρλσον
3-2 Κωστούλας
3-3 Γκούντμουσον
4-3 Καλοσκάμης
4-4 Χάραλντσον
5-4 Μουζακίτης
Ο Χρήστος Μουζακίτης ευστόχησε στο τελευταίο πέναλτι και έδωσε την μεγάλη πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.