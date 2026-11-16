Η Εθνική Ελπίδων κατάφερε στην διαδικασία των πέναλτι να πάρει την μεγάλη πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα διεξαχθούν σε Αλβανία και Σερβία. Ήρωας ο Μπότης που έπιασε ένα, σκόραρε στο τελευταίο ο Μουζακίτης.

Στην... ρώσικη ρουλέτα, όπως ονομάζεται και η διαδικασία των πέναλτι πήρε την σπουδαία πρόκριση στην τελική φάση του Euro U21 μετά από 25 χρόνια η Εθνική μας ομάδα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αφού ισοφάρισε λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας με κεφαλιά του Κωστούλα, επικράτησε με 5-4 της Ισλανδίας στην διαδικασία των πέναλτι.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Νίκος Μπότης που έπιασε το πρώτο του Ντάντασον, ενώ την πρόκριση με το τελευταίο εύστοχο έδωσε ο Χρήστος Μουζακίτης.

Η διαδικασία των πέναλτι

0-0 Ντάντασον το έπιασε ο Μπότης

1-0 Μύθου

1-1 Μικάλεσον

2-1 Κούτσιας

2-2 Κάρλσον

3-2 Κωστούλας

3-3 Γκούντμουσον

4-3 Καλοσκάμης

4-4 Χάραλντσον

5-4 Μουζακίτης

Ο Χρήστος Μουζακίτης ευστόχησε στο τελευταίο πέναλτι και έδωσε την μεγάλη πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.