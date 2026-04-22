Σύμφωνα με τον Guardian, η UEFA εξετάζει εναλλακτικές για να τροποποιήσει το σύστημα διεξαγωγής των προκριματικών του Euro.

Μετά τις αλλαγές σε Champions, Europa & Conference League, όπου εισήχθησαν από τη σεζόν 2024/25 οι league phases, η UEFA σκέφτεται να προχωρήσει σε ακόμη μία σημαντική τροποποίηση, αυτή τη φορά όσον αφορά τις διεθνείς διοργανώσεις.

Όπως αναφέρει ο Guardian, στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία υπάρχουν σκέψεις να αλλάξει το σύστημα διεξαγωγής των προκριματικών του Euro, με εναλλακτικά πλάνα να παρουσιάζονται στην αρμόδια επιτροπή την Τρίτη (21/4). Το δημοσίευμα συνεχίζει λέγοντας πως αυτά θα συζητηθούν σε μικρότερες ομάδες και με εκπροσώπους Ομοσπονδιών ευρωπαϊκών χωρών, με την τελική απόφαση να βγαίνει στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA που θα γίνει τον Μάιο στην Κωνσταντινούπολη, πριν τον τελικό του Europa League.

Το ρεπορτάζ τονίζει πως στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έχουν αντιληφθεί πως τα προκριματικά έχουν προκαλέσει έλλειψη ενδιαφέροντος σε κοινό και ΜΜΕ, με τις ισχυρές ομάδες να παίρνουν συνήθως με άνεση το εισιτήριο για την τελική φάση του θεσμού. Μία πιθανότητα που εξετάζει είναι η εισαγωγή league phase, αν και δεν προκρίνεται σαν επιλογή καθώς θεωρείται πως και πάλι θα ήταν δύσκολο να δούμε εκπλήξεις.

Φαβορί αυτή τη στιγμή, φέρεται να είναι ένα τουρνουά στα πρότυπα του Nations League, όπως συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο γυναικών. Εκεί, οι ομάδες χωρίζονται σε τρεις λίγκες και ακολούθως σε γκρουπ μεταξύ τους, με τους αντιπάλους να είναι πιο αντίστοιχης δυναμικής. Ο νικητές της League A περνούν απευθείας στην τελική φάση, με ένα ευρύ σύστημα playoffs να ακολουθεί προκειμένου να δοθούν τα υπόλοιπα εισιτήρια. Με δεδομένο ότι στο Euro πάνε 24 ομάδες έναντι έντεκα που προκρίνονται στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών, είναι σαφές θα προκύψουν τροποποιήσεις που θα δίνουν περισσότερες απευθείας προκρίσεις. Σημειώνεται ωστόσο πως οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει, θα πάει για μετά το 2028.