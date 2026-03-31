Μπότης: «Δεν χάθηκε καμία ελπίδα για την πρόκριση» (vid)

Ο τερματοφύλακας της Εθνικής U21, Νίκος Μπότης μετά την ήττα από την Γερμανία με 2-1 ανέφερε μεταξύ άλλων πως δεν χάθηκε καμία ελπίδα για την πρόκριση.

Η Εθνική δεν τα κατάφερε κόντρα στην Γερμανία, ηττήθηκε με 2-0 και δυσκόλεψε την πρόκριση στα τελικά του Euro U21. Ωστόσο οι ελπίδες παραμένουν είτε ως πρώτη που είναι δύσκολο, είτε και ως καλύτερη δεύτερη. Σε αυτό στάθηκε και ο τερματοφύλακας του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, Νίκος Μπότης με τον νεαρό τερματοφύλακα του Ολυμπιακού που ήταν εξαιρετικός κάνοντας μεγάλες αποκρούσεις να αναφέρει στην κάμερα του Gazzetta τα εξής: «Δεν χάθηκε καμία ελπίδα για την πρόκριση. Είμαστε ισόβαθμοι με τη Γερμανία. Δυστυχώς χάσαμε με δύο γκολ, ενώ είχαμε κερδίσει με ένα στο πρώτο παιχνίδι. Υπάρχουν τρία ακόμα παιχνίδια.

Πιστεύω στην ομάδα. Πιστεύουμε όλοι στην ομάδα, γιατί υπάρχει μία πάρα πολύ καλή παρέα μέσα στα αποδυτήρια την οποία δεν βλέπετε, αλλά είναι πολύ δυνατή και ό,τι έχει κάνει το έχει κάνει μέσα από την ομαδική δύναμη και τη συλλογικότητα.

Πιστεύουμε όχι έχουμε τρεις νίκες τον Σεπτέμβριο και θα βρεθούμε εκεί που πρέπει. Κρατάμε ότι μπορούμε να κοιτάξουμε τον οποιονδήποτε αντίπαλο στα μάτια χωρίς να φοβηθούμε, χωρίς να κλειστούμε πίσω, βγάζοντας την προσωπικότητά μας, έχοντας ευκαιρίες και κάνοντας τον κόσμο να του αρέσει αυτό που προσφέρουμε».