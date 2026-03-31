Η βαθμολογία στον 6ο Όμιλο των προκριματικών του EURO U21 μετά την ήττα της Εθνικής Ελπίδων από τη Γερμανία με 0-2 στη Λεωφόρο.

Την πρώτη της απώλεια βαθμών στον όμιλο των προκριματικών που συμμετέχει για το Euro U21 είχε η Εθνική Ελπίδων, η οποία ηττήθηκε με 0-2 από την αντίστοιχη της Γερμανίας στη Λεωφόρο. Η Γερμανία με αυτό το αποτέλεσμα έφτασε την Εθνική μας στους 18 βαθμούς καθώς αμφότερες μετράνε έξι νίκες και μια ήττα σε επτά αγωνιστικές, αλλά στην ισοβαθμία τα «πάντσερ» είναι στην πρώτη θέση καθώς υπερτερούν πλέον στη διαφορά των γκολ στα παιχνίδια με τη «γαλανόλευκη».

Το τουρνουά του 2027 διοργανώνουν η Αλβανία και η Σερβία, οι οποίες ήδη έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους ως οικοδέσποινες. Από τα προκριματικά θα περάσουν οι εννέα πρώτες των ισάριθμων ομίλων των προκριματικών και η καλύτερη δεύτερη ομάδα.

Τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια του EURO U21 θα κριθούν μέσω Play Offs, στους οποίους θα αγωνιστούν οι οκτώ δεύτεροι των προκριματικών.

Η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής Ελπίδων

1. Γερμανία 18 (22-4)

2. Ελλάδα 18 (21-4)

3. Βόρεια Ιρλανδία 10 (8-11)

4. Γεωργία 9 (12-9)

5. Λετονία 5 (4-12)

6. Μάλτα 0 (1-28)

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελπίδων

Μάλτα – Ελλάδα 0-5

Γερμανία – Ελλάδα 2-3

Λετονία – Ελλάδα 0-1

Ελλάδα – Γεωργία 3-0

Ελλάδα – Βόρεια Ιρλανδία 4-0

Ελλάδα – Μάλτα 5-0

31/03/26 Ελλάδα – Γερμανία 0-2

26/09/26 Γεωργία – Ελλάδα

01/10/26 Ελλάδα – Λετονία

06/10/26 Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα

Τα κριτήρια ισοβαθμίας

1. Πόντοι που συγκέντρωσαν οι δυο ομάδες στα μεταξύ τους παιχνίδια.

2. Διαφορά γκολ στα μεταξύ τους παιχνίδια.

3. Καλύτερη επιθετική επίδοση στα μεταξύ τους παιχνίδια.

4. Συνολική διαφορά τερμάτων σε όλα τα παιχνίδια του ομίλου.

5. Συνολική επιθετική παραγωγικότητα σε όλα τα παιχνίδια του ομίλου.