Γιοβάνοβιτς: «Δείξαμε μεγάλη σοβαρότητα, ιδιαίτερα ανασταλτικά»

Ισόπαλο χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε το φιλικό παιχνίδι της Ελλάδας με την Ουγγαρία στην Puskas Arena, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να μιλάει στη NOVA επισημαίνοντας τη σοβαρότητα που είδε από τους Έλληνες διεθνείς, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη NOVA:

Για το ισόπαλο 0-0: «Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι με πολλές μονομαχίες. Δείξαμε μεγάλη σοβαρότητά, ιδιαίτερα στην ανασταλτική λειτουργία. Οι επιλογές μας στην τελική πάσα, δεν ήταν καλές. Στο πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι ήταν ανοιχτό και είχαμε ευκαιρίες για γκολ».

Για τις στατικές φάσεις: «Χρειάζεται περισσότερη δουλειά στις στημένες φάσεις για να έχουμε επιλογές. Οι παίκτες κατανοούσαν καλύτερα κατά τη διάρκεια του αγώνα τί πρέπει να κάνουν καλύτερα. Αν είχαμε καλύτερη τελική πάσα θα είχαμε δημιουργήσει γκολ».

Για τα επόμενα παιχνίδια της Ελλάδας: «Έχουμε ακόμη δύο φιλικά παιχνίδια και θα είναι χρήσιμα για την Ελλάδα. Θα μας βοηθήσουν να έχουμε ακόμη μία επιλογή για τον τρόπο επιλογής. Ελπίζω όλοι οι παίκτες να είναι καλά στην υγεία τους. Πρωτίστως στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου που θα είναι υψηλού επιπέδου να έχουν υγεία».

Για το γεμάτο γήπεδο: «Παραδοσιακά γεμίζουν το γήπεδο, έχουν οργανωμένους οπαδούς. Δεν είναι φιλικό παιχνίδι με 60.000 χιλιάδες κόσμο στο γήπεδο. Το παιχνίδι μπορεί να ήταν φιλικό, αλλά αγωνιστικά το ματς είχε πολλές μονομαχίες».