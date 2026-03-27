Η Ελλάδα U21 άνοιξε το σκορ κόντρα στη Μάλτα U21 στο 16ο λεπτό με γκολ του Γκούμα έπειτα από ασίστ του Μπάμπη Κωστούλα και στο 23' ο Κούτσιας έκανε το 2-0.

Η Ελλάδα U21 είχε τον πλήρη έλεχο από την αρχή του αγώνα με τους ουραγούς του 6ου Ομίλου των προκριματικών του EURO U21, τη Μάλτα, με αποτέλεσμα να πάρει προβάδισμα δυο γκολ πριν τη συμπλήρωση 25 λεπτών.

Στο 16ο λεπτό ο Χαράλαμπος Κωστούλας πέρασε την μπάλα στον Γκούμα, ο οποίος με διαγώνιο τελείωμα έκανε το 1-0 σε... γνώριμο γήπεδο, όντας παίκτης του Λεβαδειακού.

Η Γαλανόλευκη διπλασίασε το προβάδισμα της στο 23ο λεπτό από στατική φάση. Ο Άλεν εκτέλεσε το κόρνερ από τα αριστερά και ο Κούτσιας με κεφαλιά απότο δεύτερο δοκάρι έκανε το 2-0.