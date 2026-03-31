Η ΕΠΟ ανακοίνωσε πως λόγω της αυξημένης ζήτησης για το ματς της Εθνικής Ελπίδων με τη Γερμανία, άνοιξαν και οι θύρες 2 και 5 της Λεωφόρου.

Με στόχο να προκριθεί στα τελικά του EURO U21, η Εθνική Ελπίδων υποδέχεται τη Γερμανία σήμερα (31/03, 19:00) στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Η είσοδος θα είναι δωρεάν για το κοινό, με την ΕΠΟ να ανακοινώνει πως θα ανοίξουν δύο επιπλέον θύρες στο γήπεδο της Λεωφόρου λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης του κόσμου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ενημερώνει τους φιλάθλους ότι λόγω της αυξημένης ζήτησης εισιτηρίων για τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ελπίδων με την Γερμανία, τέθηκαν σε κυκλοφορία ακόμη περισσότερα εισιτήρια, καθώς άνοιξαν και οι θύρες 2 και 5 του "Απόστολος Νικολαΐδης", όπου θα διεξαχθεί η κρίσιμη αναμέτρηση (31/03, 19:00).

Υπενθυμίζεται ότι η είσοδος θα είναι δωρεάν για το κοινό, όπως σε όλους τους αγώνες έως τώρα, ωστόσο απαιτείται η έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέσω της ticketmaster (πατήστε ΕΔΩ) για την ταυτοποίηση του κατόχου.

Η στήριξη από το φίλαθλο κοινό και το έντονο ενδιαφέρον τους προς την Εθνική Ελπίδων και την προσπάθεια που κάνει να προκριθεί στην τελική φάση του U21 EURO 2027 είναι εξόχως σημαντική και κομβικής σημασίας για τους διεθνείς και το τεχνικό επιτελείο. Εξασφαλίζοντας τη θέση μας στο γήπεδο δηλώνουμε έτοιμοι να γίνουμε "ένα" με την Εθνική στην προσπάθεια της για πρόκριση στα τελικά!

*Σημειώνεται ότι για την είσοδο στους αγώνες της Εθνικής Ελπίδων δεν απαιτείται η διαδικασία μέσω Gov.gr Wallet.

