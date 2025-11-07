Θαυμαστής του Άγγελου Χαριστέα είναι ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι.

Μετά τη θριαμβευτική εκλογή του ως δήμαρχος της Νέας Υόρκης, το όνομα του Ζοχράν Μαμντάνι «παίζει» διεθνώς. Ο μόλις 34χρονος, γεννημένος Ουγκάντα , δεν είναι μόνο πολιτικός και ο νεότερος δήμαρχος που εξελέγη. Είναι και ποδοσφαιρόφιλος και φανατικός οπαδός της... Άρσεναλ.

Ακόμη ο Μαμντάνι δεν ξεχνά ποτέ τις ιστορικές στιγμές του ποδοσφαίρου. Στις 25 Μαρτίου 2021, με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, έκανε μια ανάρτηση στο X, στέλνοντας ευχές στην Ελλάδα και ειδική μνεία στον Άγγελο Χαριστέα, τον σκόρερ του τελικού του Euro 2004 που χάρισε στην Ελλάδα τον θρίαμβο. Μαζί συνόδευσε την ανάρτηση με το βίντεο του γκολ που όλοι θυμόμαστε.

«Χαρούμενη μέρα ανεξαρτησίας στα αδέρφια μου τους Έλληνες, στην οικογένειά μου και στον Άγγελο Χαριστέα», έγραψε ο Μαμντάνι.