Οι κλήσεις της Εθνικής Ελπίδων για τους εντός έδρας αγώνες των προκριματικών του EURO U21 με αντίπαλο τη Γεωργία και τη Βόρεια Ιρλανδία.

Η Εθνική Ελπίδων μετά τις νίκες επί της Γερμανίας και της Λετονίας καλείται να συνεχίσει τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του EURO U21 του 2027, στην ερχόμενη διακοπή, κατά την οποία η Γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία και τη Βόρεια Ιρλανδία.

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τις κλήσεις του Γιάννη Ταουσιάνη, από τις οποίες σε σχέση με την προηγούμενη διακοπή απουσιάζει ο Χαράλαμπος Κωστούλας, ο οποίος κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ανδρών από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει στις 14 Νοεμβρίου τη Γεωργία στη Λεωφόρο (17:00) και στις 18 Νοεμβρίου τη Βόρεια Ιρλανδία στη Λειβαδιά (16:00).

Oι κλήσεις της Εθνικής Ελπίδων

Τερματοφύλακες: Νίκος Μπότης, Σπύρος Αγγελίδης, Δημήτρης Μοναστηρλής.



Αμυντικοί: Αλέξιος Καλογερόπουλος, Χρήστος Αλεξίου, Γιώργος Κάτρης, Δημήτρης Κεραμίτσης, Κωνσταντίνος Κωστούλας, Αθανάσιος Κουτσογούλας, Ταξιάρχης Φίλων, Νόα Άλλεν.



Μέσοι: Σωτήρης Κοντούρης, Βαγγέλης Νικολάου, Δημήτρης Καλοσκάμης, Κωνσταντίνος Γκούμας, Γιάννης Αποστολάκης, Αντριάνο Μπρέγκου.



Επιθετικοί: Γιώργος Κούτσιας, Δημήτρης Ράλλης, Στέφανος Τζίμας, Αντώνης Παπακανέλλος, Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιάννης Θεοδοσουλάκης, Σταύρος Πνευμονίδης, Λάμπρος Σμυρλής.