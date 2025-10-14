Εθνική Ελπίδων: Στην κορυφή και στο +3 από τη Γερμανία, το πρόγραμμα και πώς προκρίνεται στο EURO U21
Έπειτα από το διπλό στη Μάλτα και τη μεγάλη νίκη μέσα στη Γερμανία, η Εθνική Ελλάδας των Ελπίδων πέρασε νικηφόρα και από τη Λετονία με 0-1 και πανηγύρισε την τρίτη της νίκη σε τρεις αγωνιστικές στον όμιλο των προκριματικών για το Euro U21, όπου και προπορεύεται με εννιά βαθμούς.
Το τουρνουά του 2027 διοργανώνουν η Αλβανία και η Σερβία, οι οποίες ήδη έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους ως οικοδέσποινες. Από τα προκριματικά θα περάσουν οι εννέα πρώτες των ισάριθμων ομίλων των προκριματικών και η καλύτερη δεύτερη ομάδα. Τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια του EURO U21 θα κριθούν μέσω Play Offs, στους οποίους θα αγωνιστούν οι οκτώ δεύτεροι των προκριματικών.
Η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής Ελπίδων
1. Ελλάδα 9 (9-2)
2. Γερμανία 6 (9-4)
3. Γεωργία 5 (7-2)
4. Βόρεια Ιρλανδία 4 (4-3)
5. Λετονία 1 (1-7)
6. Μάλτα 0 (0-12)
Τρίτη 14/10
Λετονία - Ελλάδα 0-1
Βόρεια Ιρλανδία - Γερμανία 1-2
Μάλτα - Γεωργία 0-5
-Βασικό κριτήριο ισοβαθμίας είναι οι βαθμοί στα μεταξύ τους και μετά η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους και τα γκολ που σημείωσαν στους αγώνες τους.
Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελπίδων
Μάλτα – Ελλάδα 0-5
Γερμανία – Ελλάδα 2-3
Λετονία – Ελλάδα 0-1
14/11/25 Ελλάδα – Γεωργία
18/11/25 Ελλάδα – Βόρεια Ιρλανδία
27/03/26 Ελλάδα – Μάλτα
31/03/26 Ελλάδα – Γερμανία
26/09/26 Γεωργία – Ελλάδα
01/10/26 Ελλάδα – Λετονία
06/10/26 Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα