Εθνική Ελπίδων: Στην κορυφή και στο +3 από τη Γερμανία, το πρόγραμμα και πώς προκρίνεται στο EURO U21

Μετά το διπλό της Εθνικής Ελπίδων στη Λετονία με το οποίο έκανε το 3Χ3 και τη νίκη της Γερμανίας, η «γαλανόλευκη» είναι πρώτη με τρεις βαθμούς διαφορά στον όμιλο των προκριματικών για το Euro U21.

Έπειτα από το διπλό στη Μάλτα και τη μεγάλη νίκη μέσα στη Γερμανία, η Εθνική Ελλάδας των Ελπίδων πέρασε νικηφόρα και από τη Λετονία με 0-1 και πανηγύρισε την τρίτη της νίκη σε τρεις αγωνιστικές στον όμιλο των προκριματικών για το Euro U21, όπου και προπορεύεται με εννιά βαθμούς.

Το τουρνουά του 2027 διοργανώνουν η Αλβανία και η Σερβία, οι οποίες ήδη έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους ως οικοδέσποινες. Από τα προκριματικά θα περάσουν οι εννέα πρώτες των ισάριθμων ομίλων των προκριματικών και η καλύτερη δεύτερη ομάδα. Τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια του EURO U21 θα κριθούν μέσω Play Offs, στους οποίους θα αγωνιστούν οι οκτώ δεύτεροι των προκριματικών.

Η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής Ελπίδων

1. Ελλάδα 9 (9-2)

2. Γερμανία 6 (9-4)

3. Γεωργία 5 (7-2)

4. Βόρεια Ιρλανδία 4 (4-3)

5. Λετονία 1 (1-7)

6. Μάλτα 0 (0-12)

Τρίτη 14/10

Λετονία - Ελλάδα 0-1

Βόρεια Ιρλανδία - Γερμανία 1-2

Μάλτα - Γεωργία 0-5

-Βασικό κριτήριο ισοβαθμίας είναι οι βαθμοί στα μεταξύ τους και μετά η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους και τα γκολ που σημείωσαν στους αγώνες τους.

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελπίδων

Μάλτα – Ελλάδα 0-5

Γερμανία – Ελλάδα 2-3

Λετονία – Ελλάδα 0-1

14/11/25 Ελλάδα – Γεωργία

18/11/25 Ελλάδα – Βόρεια Ιρλανδία

27/03/26 Ελλάδα – Μάλτα

31/03/26 Ελλάδα – Γερμανία

26/09/26 Γεωργία – Ελλάδα

01/10/26 Ελλάδα – Λετονία

06/10/26 Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα