Μία σπουδαία νίκη για πολλούς λόγους πανηγύρισε η Εθνική Ελπίδων στην έδρα της Γερμανίας (3-2) και μία ματιά στη διαφορά των δύο ομάδων σε οικονομικό επίπεδο, δείχνει τη σπουδαιότητα αυτού του διπλού.

Μία από τις μεγαλύτερες νίκες πανηγύρισε η Εθνική Ελπίδων καθώς επικράτησε με 3-2 της Γερμανίας για τα προκριματικά του EURO U21 και της έσπασε το αήττητο σερί τεσσάρων χρόνων (!).

Δεν είναι μόνο το βαθμολογικό και ψυχολογικό κομμάτι αλλά και ο τρόπος που ήρθε αυτό το διπλό, με την Ελλάδα να προηγείται 2-0 στο ημίχρονο, τους Γερμανούς να επιστρέφουν και να κάνουν το 2-2 αλλά τους Έλληνες να έχουν να πουν την τελευταία λέξη με τον Ράλλη για το 3-2.

Μία νίκη απέναντι σε ένα γκρουπ παικτών που ήδη δεσπόζουν στη Bundesliga με τις ομάδες του και θεωρούνται η επόμενη μέρα των «πάντσερ». Η διαφορά των δύο συνόλων αποτυπώνεται και στο χρηματιστηριακό κομμάτι με βάση τα δεδομένα του transfermarkt.

Συγκεκριμένα, αν βάλουμε κάτω τις δύο εντεκάδες και τους παίκτες που έπαιξαν ως αλλαγή, η Γερμανία έχει σχεδόν τριπλάσιο μπάτζετ (!) από τη χώρα μας, καθώς η αξία των παικτών αγγίζει τα 127 εκατ. ευρώ σε αντίθεση με την Ελλάδα που ήταν λίγο πιο πάνω από τα 43,2 εκατ. ευρώ.

Αξιοσημείωτο είναι πως ο αρχηγός της Γερμανίας και βασικό μέλος της Μπάγερν Μονάχου, Τομ Μπίσοφ κοστίζει 30 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13 εκατ. λιγότερα από όσο όλη η Εθνική Ελπίδων μαζί (!). Από την πλευρά της χώρας μας, ο Τζίμας θεωρείται το ακριβότερο περιουσιακό στοιχείο με 22 εκατ. ευρώ και ακολουθεί ο Κωστούλας με 12 εκατ. ευρώ.

Άξιο αναφοράς είναι επίσης το γεγονός ότι εκτός από το ελληνικό ντουέτο της Μπράιτον, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες έχουν αξία από 1,5 εκατ. ευρώ και κάτω ενώ στη Γερμανία, το μικρότερο ποσό αγγίζει τα 2,5 εκατ. ευρώ.