Δείτε τα πέντε γκολ και τις καλύτερες στιγμές από τη μεγάλη νίκη της Ελλάδας U21 στην έδρα της Γερμανίας, με 3-2.

Τεράστια νίκη για την U21 της Ελλάδας. Η Εθνική Ελπίδων επικράτησε στην έδρα της αντίστοιχης ομάδας της Γερμανίας με 3-2, έκανε το 2Χ2 στον όμιλο και ανάγκασε τα Πάντσερ στην πρώτη τους ήττα σε προκριματική διαδικασία μετά από τέσσερα χρόνια.

Στο 12ο λεπτό ο Γκούμας έβγαλε την μπαλιά έπειτα από στατική φάση, ο Αλεξίου έκανε την κεφαλιά πάσα και ο στόπερ του ΟΦΗ, Κωνσταντίνος Κωστούλας με νέα κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Στο 14' ο Τζίμας πίεσε και έκλεψε την μπάλα από τον τερματοφύλακα των Γερμανών, γύρισε το σώμα του και πλάσαρε σε κενή εστία για το 0-2.

Στο 54ο λεπτό ο Μπότης απέκρουσε το πλασέ του Ελ Μάλα σε πρώτο χρόνο και στην επαναφορά ο Νταμάρ με διαγώνιο σουτ μείωσε το σκορ. Στο 59' ο Μπίσοφ εκτέλεσε κόρνερ και ο Ρότε με κεφαλιά ισοφάρισε.

Τα Πάντσερ έφτασαν κοντά στην ισοφάριση στο 65' όταν ο Τρισόλντι με πλασέ σημάδεψε τη ρίζα του δοκαριού του Μπότη. Τελικά πρωταγωνιστής ήταν ο Ράλλης, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο στο 62' και στο 81' πέτυχε το γκολ της νίκης με διαγώνιο αριστερό σουτ.