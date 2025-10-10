Μετά το θρίαμβο επί της Γερμανίας οι παίκτες της Εθνικής Ελπίδων πανηγύρισαν με την καρδιά τους, με τον Νίκο Μπότη να είναι στο επίκεντρο. Η αφιέρωση στον Πάνο Ρούτσι.

Σπουδαία «διπλό» της Εθνικής Ελπίδων! Η Ελλάδα U21 υπέταξε τη δευτεραθλήτρια Ευρώπης στη Γένα με 3-2, έκανε το 2Χ2 στον 6ο όμιλο των προκριματικών του EURO U21 και μετά το σφύριγμα της λήξης οι παίκτες του Γιάννη Ταουσιάνη πανηγύρισαν με την ψυχή τους τη μεγάλη νίκη.

Μεταξύ των πρωταγωνιστών ήταν ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, ο οποίος αγωνίστηκε στα τελευταία λεπτά με ματωμένη μύτη, όμως συνέχισε κανονικά, από τη στιγμή που ο προπονητής του είχε «κλείσει» τις αλλαγές του.

Μετά το ματς σύσσωμη η αποστολή έβγαλε αναμνηστική φωτογραφία του θριάμβου με σημαία της Ελλάδας και αφιέρωση στον Πάνο Ρούτσι. «Ο πατέρας που νίκησε το σκοτάδι. Πάνος Ρούτσι», ανέφερε πάνω η γαλανόλευκη.

Θυμίζουμε πως πρόκειται για τον πατέρα του 22χρονου Ντένις, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών και έκανε 23 μέρες απεργία πείνας, ζητώντας να γίνει εκταφή της σορού του παιδιού του για νέα ταυτοποίηση DNA και τοξικολογικές εξετάσεις.

Το αίτημά του έγινε πρόσφατα αποδεκτό, όμως η εκταφή αναβλήθηκε έπειτα από νέα εντολή της αστυνομίας, προκειμένου να παραστεί τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας στη διαδικασία.