Μετά από δυο αγωνιστικές η Εθνική Ελπίδων προπορεύεται στον 6ο όμιλο των προκριματικών του EURO U21.

Σπουδαία νίκη για την Εθνική Ελπίδων! Η U21 της Ελλάδας έκανε «διπλό» στη Γερμανία, «ζευγάρωσε» τα τρίποντα της και είναι στην κορυφή του 6ου Ομίλου των προκριματικών του EURO U21.

Το τουρνουά του 2027 διοργανώνουν η Αλβανία και η Σερβία, οι οποίες ήδη έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους ως οικοδέσποινες. Από τα προκριματικά θα περάσουν οι εννέα πρώτες των ισάριθμων ομίλων των προκριματικών και η καλύτερη δεύτερη ομάδα.

Τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια του EURO U21 θα κριθούν μέσω Play Offs, στους οποίους θα αγωνιστούν οι οκτώ δεύτεροι των προκριματικών.

Η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής Ελπίδων

Ελλάδα 6 (8-2) Βόρεια Ιρλανδία 4 (3-1) Γερμανία 3 (7-3) Γεωργία 2 (2-2) Λετονία 1 (1-6) Μάλτα 0 (0-7)

Βασικό κριτήριο ισοβαθμίας είναι οι βαθμοί στα μεταξύ τους και μετά η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους και τα γκολ που σημείωσαν στους αγώνες τους.

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελπίδων