Εθνική Ελπίδων: Το πρόγραμμα, η βαθμολογία και πως προκρίνεται στο EURO U21

Βασίλης Μπαλατσός
Ελλάδα
Μετά από δυο αγωνιστικές η Εθνική Ελπίδων προπορεύεται στον 6ο όμιλο των προκριματικών του EURO U21.

Σπουδαία νίκη για την Εθνική Ελπίδων! Η U21 της Ελλάδας έκανε «διπλό» στη Γερμανία, «ζευγάρωσε» τα τρίποντα της και είναι στην κορυφή του 6ου Ομίλου των προκριματικών του EURO U21.

Το τουρνουά του 2027 διοργανώνουν η Αλβανία και η Σερβία, οι οποίες ήδη έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους ως οικοδέσποινες. Από τα προκριματικά θα περάσουν οι εννέα πρώτες των ισάριθμων ομίλων των προκριματικών και η καλύτερη δεύτερη ομάδα.

Τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια του EURO U21 θα κριθούν μέσω Play Offs, στους οποίους θα αγωνιστούν οι οκτώ δεύτεροι των προκριματικών.

Ελλαδα

Η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής Ελπίδων

  1. Ελλάδα 6 (8-2)
  2. Βόρεια Ιρλανδία 4 (3-1)
  3. Γερμανία 3 (7-3)
  4. Γεωργία 2 (2-2)
  5. Λετονία 1 (1-6)
  6. Μάλτα 0 (0-7)

Βασικό κριτήριο ισοβαθμίας είναι οι βαθμοί στα μεταξύ τους και μετά η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους και τα γκολ που σημείωσαν στους αγώνες τους.

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελπίδων

  • Μάλτα – Ελλάδα 0-5
  • Γερμανία – Ελλάδα 2-3
  • 14/10/25 Λετονία – Ελλάδα 17:00
  • 14/11/25 Ελλάδα – Γεωργία 17:00
  • 18/11/25 Ελλάδα – Βόρεια Ιρλανδία 12:00
  • 27/03/26 Ελλάδα – Μάλτα 12:00
  • 31/03/26 Ελλάδα – Γερμανία 13:00
  • 26/09/26 Γεωργία – Ελλάδα 13:00
  • 01/10/26 Ελλάδα – Λετονία 13:00
  • 06/10/26 Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα 13:00

 

