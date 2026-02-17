Έγιναν γνωστά τα γήπεδα όπου θα αγωνιστεί η Εθνική Ελπίδων για τα παιχνίδια με Μάλτα και Γερμανία στο πλαίσιο των προκριματικών του EURO U21 2027.

Η Εθνική Ελπίδων βρίσκεται αρκετά κοντά στο να προκριθεί στα τελικά του EURO U21 του 2027 στα γήπεδα Αλβανίας-Σερβίας καθώς στον όμιλο της έχει κάνει το 5/5 με αποκορύφωμα το διπλό στη Γερμανία.

Στα τέλη Μαρτίου, το σύνολο του Γιάννη Ταουσιάνη δίνει δύο κρίσιμα παιχνίδια που θα έχουν καθοριστικό ρόλο για την κατάληψη της πρώτης θέσης του ομίλου. Αρχικά, στις 27 Μαρτίου η Ελλάδα φιλοξενεί τη Μάλτα και στη συνέχεια, στις 31 Μαρτίου, θα υποδεχθεί τη Γερμανία στο ντέρμπι της κορυφής.

Η UEFA έχει προσθέσει τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τις δύο αναμετρήσεις. Το πρώτο θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Γήπεδο της Λιβαδειάς ενώ το μεγάλο παιχνίδι με τη Γερμανία θα γίνει στη Λεωφόρο, στην έδρα του Παναθηναϊκού, ωστόσο οι ώρες δεν έχουν γίνει γνωστές ακόμα.