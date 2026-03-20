Κλήθηκε και ο Γιάννης Μιχαηλίδης στην Εθνική Ελλάδος

Η Εθνική Ελλάδος ενημέρωσε πως επιλέχθηκε ένας επιπλέον ποδοσφαιριστής για να ενσωματωθεί στην αποστολή για τα ματς του Μαρτίου, ο Γιάννης Μιχαηλίδης του ΠΑΟΚ.

Μία επιπλέον προσθήκη έκανε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις κλήσεις που είχε ανακοινώσει πριν λίγες μέρες για τα φιλικά του Μαρτίου, ανεβάζοντας στους 26 τον αριθμό των ποδοσφαιριστών, που θα έχει στη διάθεσή του.

Ο λόγος για τον Γιάννη Μιχαηλίδη του ΠΑΟΚ, ο οποίος ήρθε να προστεθεί στις υπάρχουσες λύσεις των Μαυροπάνου, Χατζηδιάκου, Ρέτσου και Κουλιεράκη. Ο 26χρονος Έλληνας ποδοσφαιριστής δεν είναι η πρώτη φορά που καλείται από την «γαλανόλευκη», αφού βρέθηκε στην αποστολή και στα ματς του Νοεμβρίου και του Οκτωβρίου.

Μάλιστα στο παρελθόν και πιο συγκεκριμένα το 2020 έχει φορέσει και δύο φορές τη φανέλα της στα φιλικά παιχνίδια με την Αυστρία και την Κύπρο, παίρνοντας έτσι και τις πρώτες του εμπειρίες από νεαρή ηλικία.

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης στις κλήσεις της Εθνικής Ανδρών 💙🤍 pic.twitter.com/tsceHfdNRM March 20, 2026

Να υπενθυμίσουμε πως σήμερα παρουσιάστηκε η νέα εκτός έδρας εμφάνιση της Εθνικής μας ομάδας.