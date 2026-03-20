Η ΕΠΟ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τη φιλική αναμέτρηση της Εθνικής μας με την Παραγουάη στο «Γ.Καραϊσκάκης» (27/3).

Η Εθνική Ελλάδος πρόκειται να αντιμετωπίσει την Παραγουάη στο πλαίσιο ενός φιλικού πριν ξεκινήσει τις επίσημες υποχρεώσεις της εν όψει του προσεχούς Nations League.

Η «γαλανόλευκη» θα φιλοξενήσει την ομάδα από τη Λατινική Αμερική στις 27/3 στο «Γ. Καραϊσκάκης», με την ΕΠΟ να ανακοίνωνει πως έχει ξεκινήσει η διαδικτυακή πώληση των εισιτηρίων του ματς στο Φάληρο.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Σε κάθε παιχνίδι της Εθνικής υπό την καθοδήγηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η στήριξη του κόσμου είναι εντυπωσιακή και το ίδιο αναμένεται στον αγώνα με την Παραγουάη, στον οποίο σημασία έχει η έμπρακτη στήριξη προς τους διεθνείς και τον προπονητή τους ενόψει των επίσημων υποχρεώσεών τους στο προσεχές Nations League.

Οι φίλαθλοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους μέσω των επίσημων καναλιών πώλησης: pame-ethniki.gr και ticketmaster.gr.

Υπενθυμίζεται ότι η αγορά εισιτηρίων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από τα επίσημα κανάλια που ανακοινώνει η Ομοσπονδία».