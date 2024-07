Η Αγγλία τερμάτισε δεύτερη στο EURO 2024, αφού γνώρισε την ήττα από την Ισπανία με 2-1 και στο Βερολίνο τα πράγματα ξέφυγαν έξω από το γήπεδο με τους οπαδούς των δύο ομάδων.

Η Αγγλία έγινε η πρώτη χώρα που χάνει δύο σερί τελικούς στην ιστορία της διοργάνωσης και η Ισπανία η πρώτη χώρα που κατακτά τέσσερα ευρωπαϊκά. Η χαρά και η λύπη των οπαδών δημιούργησαν εντάσεις έξω από το γήπεδο στο Βερολίνο.

Η Ισπανία στέφθηκε πρωταθλήτρια του EURO 2024 όμως τα πράγματα «ξέφυγαν» έξω από το γήπεδο με οπαδούς των Τριών Λιονταριών. Μάλιστα η συμπλοκή ήταν τόσο έντονη που χρειάστηκε να επέμβει η αστυνομία, η οποία προχώρησε και σε συλλήψεις.

A fight involving English and Spanish fans took place in the Berlin fan zone shortly after the end of final 👊🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇪🇦 pic.twitter.com/cXWTlOoWBI