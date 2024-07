Για 27η φορά μετά το 2001 ισπανική ομάδα αγωνίστηκε σε τελικό μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης και σήκωσε το τρόπαιο.

Και στο τέλος κερδίζουν οι Ισπανοί! Η Φούρια Ρόχα νίκησε την Αγγλία με 2-1 στο Βερολίνο, σήκωσε το τρόπαιο του EURO 2024 και στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία της, περισσότερς φορές από κάθε άλλη ομάδα.

Το winning mentality των Ισπανών είναι αδιαμφισβήτητο, καθώς από το 2001 μέχρι σήμερα ισπανική ομάδα έχει αγωνιστεί σε 27 τελικούς σε μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση και σε κάθε έναν το τρόπαιο κατέληξε σε ιβηρικά χέρια.

Τελευταίοι τελικοί που συμμετείχαν ισπανικές ομάδες και ηττήθηκαν ήταν το 2001, όταν η Λίβερπουλ έχασε από την Αλαβές για το Κύπελλο UEFA και η Μπάγερν Μονάχου νίκησε τη Βαλένθια για το Champions League.

