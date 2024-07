Δεν έφτανε η απογοήτευση από τον χαμένο τελικό κόντρα στην Ισπανία αλλά ήρθε και το αρνητικό ρεκόρ για την Αγγλία, καθώς έγινε η πρώτη χώρα που χάνει δύο σερί τελικούς στην ιστορία της διοργάνωσης.

Μετά την Ιταλία, η Αγγλία δεν κατάφερε να νικήσει ούτε την Ισπανία στα γήπεδα της Γερμανίας και έτσι έμεινε μακριά από τους τίτλους για ακόμη μία διοργάνωση μετά το 1966.

Παρότι ο Πάλμερ ισοφάρισε το γκολ του Γουίλιαμς στο 73', οι «ρόχας» βρήκαν το γκολ της νίκης χάρη στον Ογιαρθάμπαλ στο 87'.

Το γεγονός πως οι Άγγλοι έχασαν σε δύο συνεχόμενους τελικούς, αποτελεί αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία του EURO καθώς έγινε η πρώτη χώρα που το κάνει αυτό.

