Ο Ντάνι Όλμο ανέβασε τους τόνους ενόψει του τελικού του EURO 2024, τονίζοντας ότι στοχεύει να δώσει συνέχεια στην... κατάρα του Χάρι Κέιν με τα τρόπαια.

Σχεδόν 24 ώρες απομένουν για την ανάδειξη της νέας πρωταθλήτριας Ευρώπης. Ισπανία και Αγγλία θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους το βράδυ της Κυριακής στο Βερολίνο με στόχο την κατάκτηση του EURO 2024.

Στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον μεγάλο τελικό, ο Ντάνι Όλμο θέλησε να ανεβάσει τους τόνους, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά με τα όσα είπε. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός που ήταν καταλυτικός στις προκρίσεις απέναντι στη Γερμανία και τη Γαλλία ρωτήθηκε για την κατάρα που ακολουθεί τον Κέιν με τους τίτλους και τόνισε ότι θέλει να δώσει συνέχεια.

Ο Όλμο στάθηκε στο Σούπερ Καπ της Γερμανίας της περασμένης σεζόν και αφού δήλωσε ότι σταμάτησε τον Άγγλο από την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της καριέρας του, στοχεύει να δώσει συνέχεια και το βράδυ της Κυριακής στον τελικό του EURO.

«Έδωσα συνέχεια στην κατάρα του Κέιν στη Γερμανία και δεν έχω τελειώσει ακόμα», δήλωσε ο Όλμο λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό.

Dani Olmo asked about denying Harry Kane a trophy again after the German Super Cup last year



