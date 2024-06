Εικόνες με επεισόδια και μεγάλη ένταση πριν από τον αγώνα της ομάδας της Δανίας με τη Σερβία που οδήγησαν σε συλλήψεις από τη γερμανική αστυνομία.

Ξύλο και συλλήψεις συνέθεσαν το... σκηνικό πριν από το Δανία - Σερβία (μεταξύ των οπαδών των 2 ομάδων) για τη διοργάνωση του EURO 2024 στη Γερμανία. Τα επεισόδια στο κέντρο του Μονάχου οδήγησαν στην παρέμβαση της γερμανικής αστυνομίας που έκανε συλλήψεις προκειμένου να βάλει stop στα επεισόδια.

25.06.2024 EURO 2024

Denmark🇩🇰 - Serbia🇷🇸, riots and arrests in the center of Munich🇩🇪 before the match https://t.co/P8gr9X1k2J pic.twitter.com/bt9Y3XfT1n