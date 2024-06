Η εθνική Αγγλίας φιλοδοξεί να κατακτήσει - επιτέλους - το EURO και για αυτό δεν αφήνει καμία λεπτομέρεια στην τύχη της. Πώς λοιπόν ένα δαχτυλίδι που φορούν οι παίκτες της στην προπόνηση μπορεί να βοηθήσει τον Σάουθγκεϊτ;

Η κλεψύδρα σχεδόν άδειασε και η εθνική Αγγλίας σιγά σιγά ετοιμάζεται να ριχθεί στην «αρένα» του EURO 2024, αρχής γενομένης από την πρεμιέρα της κόντρα στη Σερβία (16/06). Η προετοιμασία των Τριών Λιονταριών έχει μπει στην τελική ευθεία και σύμμαχός τους σε αυτή είναι ένα... δαχτυλίδι, που φέρει τον τίτλο του «μυστικού όπλου» των Τριών Λιονταριών σε μια ακόμα προσπάθειά τους να σκαρφαλώσουν - επιτέλους - στην κορυφή της Ευρώπης.

Βλέπετε, ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ δεν επιθυμεί να αφήσει τίποτα στην τύχη και προσπαθεί να ελέγξει και την παραμικρή λεπτομέρεια. Το συγκεκριμένο δαχτυλίδι λοιπόν, της εταιρείας Oura, πρόκειται για την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον τομέα της παρακολούθησης της απόδοσης των ποδοσφαιριστών. Οι περισσότεροι παίκτες των Τριών Λιονταριών εμφανίστηκαν να το φορούν όχι μόνο στις προπονήσεις αλλά και καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κι αυτό διόλου τυχαία.

Σύμφωνα με την Telegraph, το δαχτυλίδι «παρακολουθεί» και καταγράφει την υγεία και την κατάσταση των ποδοσφαιριστών ανά πάσα στιγμή. Μέσω αυτού, στα χέρια του Σάουθγκεϊτ και των βοηθών του φτάνουν αναλυτικές πληροφορίες για την ποιότητα της προπόνησης και του ύπνου των ποδοσφαιριστών, την καρδιακή τους λειτουργία, το άγχος και το στρες τους.

England players and staff have a secret weapon at the Euros - a celebrity-endorsed smart Oura Ringhttps://t.co/MA3luC3TRh