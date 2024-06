Μαγκουάιρ: «Είμαι συντετριμμένος που δεν θα παίξω στο EURO 2024»

Ο Χάρι Μαγκουάιρ με ανάρτηση του στα Social Media εμφανίστηκε συντετριμμένος για το γεγονός πως δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του και δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στο EURO 2024 με τη φανέλα της Αγγλίας.

Ο εκ των αρχηγών της Αγγλίας, Χάρι Μαγκουάιρ, δεν θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στα Τρία Λιοντάρια στο EURO 2024. Ο κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε και αναγκαστικά ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ τον «έκοψε» από την τελική 26αδα.

Ο 31χρονος κεντρικός αμυντικός με ανάρτηση του στα Social Media δήλωσε συντετριμμένος και έστειλε μήνυμα στήριξης στους συμπαίκτες του για το τουρνουά της Γερμανίας.

«Είμαι συντετριμμένος που δεν επιλέχθηκα να παίξω για την Αγγλία στο EURO αυτό το καλοκαίρι.

Παρά τις καλύτερες προσπάθειές μου, δεν κατάφερα να ξεπεράσω έναν τραυματισμό στη γάμπα μου. Ίσως πίεσα τον εαυτό μου πάρα πολύ για να προσπαθήσω να τα καταφέρω. Απλώς, είμαι εντελώς αποσβολωμένος.

Για μένα, το να εκπροσωπώ την Αγγλία είναι η μεγαλύτερη τιμή. Σημαίνει τα πάντα για μένα. Αν δεν μπορώ να βοηθήσω την ομάδα ως παίκτης, θα τη στηρίξω ως φίλαθλος – μαζί με την υπόλοιπη χώρα. Πηγαίνετε και κερδίστε το παιδιά.

Στη συνέχεια, θα επιστρέψω στην επίβλεψη της ιατρικής ομάδας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προκειμένου να προετοιμαστώ για την επόμενη σεζόν», έγραψε ο Μαγκουάιρ.

I am devastated not to have been selected to play for England at the Euros this summer.



Despite my best efforts, I have not been able to overcome an injury to my calf. Maybe I pushed myself too hard, to try and make it. Simply, I am absolutely gutted.



For me, representing… pic.twitter.com/n7WXMuAzuO