Ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ «έκοψε» από την αποστολή της Αγγλίας για το EURO 2024 τον Τζακ Γκρίλις, ενώ εκτός έμεινε και ο τραυματίας Χάρι Μαγκουάιρ.

Μετά τον Τζέιμς Μάντισον ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ έκοψε ακόμα δυο ποδοσφαιριστές από την αποστολή της εθνικής ομάδας της Αγγλίας που θα ταξιδέψει στη Γερμανία για το EURO 2024. Ο λόγος για τον μεσοεπιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι, Τζακ Γκρίλις και τον κεντρικό αμυντικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χάρι Μαγκουάιρ.

Πρόκειται για δυο παίκτες που ήταν στα βασικά πλάνα του εκλέκτορα των Άγγλων τόσο στο EURO 2020, όσο και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Ο Μαγκουάιρ έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού, ενώ από την άλλη πλευρά ο Γκρίλις δεν «κόπηκε» για λόγους τακτικής.

🚨 EXCL: Jack Grealish + Harry Maguire not part of final England squad for European Championship. Man City midfielder Grealish came on vs Bosnia but among those to miss out. Man Utd defender Maguire has calf injury @TheAthleticFC #Euro2024 #ENG #MCFC #MUFC https://t.co/JNq1Gqa0nY