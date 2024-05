Ο Έρικ Τεν Χαγκ επιβεβαίωσε πως ο Λουκ Σο υπέστη υποτροπή στον τραυματισμό του και είναι αμφίβολο πως θα προλάβει να είναι έτοιμος για τις υποχρεώσεις της Αγγλίας στο EURO 2024.

«Πονοκέφαλος» για τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ. Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έρικ Τεν Χαγκ, σε δηλώσεις του επιβεβαίωσε πως ο Λουκ Σο υπέστη υποτροπή στον τραυματισμό του στον προσαγωγό και συνεπώς πολύ δύσκολα θα είναι έτοιμος για τον τελικό του FA Cup με τη Μάντσεστερ Σίτι, στις 25 Μαΐου, ενώ αμφίβολη μοιάζει και η συμμετοχή του στο EURO 2024 με το εθνόσημο της Αγγλίας.

Ο διεθνής Βρετανός αμυντικός είχε τραυματιστεί στις 18 του περασμένου Φεβρουαρίου, στην εκτός έδρας αναμέτρηση των Κόκκινων Διαβόλων με τη Λούτον και εδώ και τρεις μήνες παραμένει νοκ άουτ. Πλέον ο Ομοσπονδιακός τεχνικός των Λιονταριών θα περιμένει μέχρι να αποσαφηνιστεί η κατάσταση του βασικού αριστερού μπακ της ομάδας του.

Luke Shaw is a doubt to make EURO 2024 as he continues to struggle with a muscle problem - with England boss Gareth Southgate set to name his provisional squad next week https://t.co/BKOXXGn5OD