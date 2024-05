Γνωστή έγινε η προεπιλογή της Ολλανδίας ενόψει του EURO 2024, με τον Ρόναλντ Κούμαν να έχει επιλέξει συνολικά 30 ονόματα, τέσσερα εκ των οποίων δεν θα βρίσκονται στην τελική λίστα.

Η απόφαση της UEFA να διευρύνει τον επιτρεπόμενο αριθμό των ρόστερ κάθε ομάδας στους 26 ποδοσφαιριστές για το EURO 2024 έχει δώσει τη δυνατότητα στους προπονητές να ακόμα περισσότερο ονόματα.

Χαρακτηριστική η περίπτωση του Ρόναλντ Κούμαν, ο οποίος επέλεξε 30 ποδοσφαιριστές για την προεπιλογή της Εθνικής Ολλανδίας, εκ των οποίων βέβαια θα υπάρξουν μίνιμουμ τέσσερις απουσίες στην τελική λίστα που πρέπει να κατατεθεί μέχρι τις 7 Ιουνίου.

Από την προεπιλογή φυσικά δεν λείπουν οι πυλώνες και τα μεγάλα ονόματα όπως οι Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, Ματάις Ντε Λιχτ, Φρένκι Ντε Γιονγκ κ.τ.λ, με τον Κούμαν να έχει επιλέξει το πιο δυνατό ρόστερ.

Αντίθετα εκτός προεπιλογής έμεινε ο Τίμπερ της Άρσεναλ που δεν έχει πολλά λεπτά στα πόδια του λόγω της ρήξης χιαστού που υπέστη στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου, αλλά και ο Ζίρκσι της Μπολόνια που έκανε το μεγάλο «μπαμ» φέτος στη Serie A.

Αναλυτικά η προεπιλογή των Οράνιε:

Τερματοφύλακες: Τζάστιν Μπίλοοου, Μαρκ Φλέκεν, Νικ Όλιζ, Μπαρτ Φερμπρούχεν

Αμυντικοί: Νέιθαν Ακέ, Ντάλεϊ Μπλιντ, Ματάις Ντε Λιχτ, Στέφαν Ντε Φράι, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, Μίκι Φαν Ντε Φεν, Ντένζελ Ντάμφρις, Ζέρεμι Φρίμπονγκ, Λουτσχάρελ Γκερτρουίντα, Ίαν Μάατσεν

Μέσοι: Ράιαν Χράφενμπερχ, Φρένκι Ντε Γιονγκ, Τέουν Κουπμάινερς, Τιάνι Ρέιντερς, Μάρτεν Ντε Ρουν, Γιέρντι Σούτεν, Τζορτζίνιο Βαϊνάλντουμ, Κουίντεν Τίμπερ, Τζόι Φέερμαν

Επιθετικοί: Στίβεν Μπέργκβαϊν, Μπράιαν Μπρόμπεϊ, Κόντι Χάκπο, Μέμφις Ντεπάι, Ντονιελ Μάλεν, Τσάβι Σιμόνς, Βουτ Βέγκχορστ

🦁 One month before our first game, here's our 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝 for @EURO2024! 🇳🇱#NothingLikeOranje #CreateHistory pic.twitter.com/484HIAQVV2