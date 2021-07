Σακά προς όλους τους ρατσιστές: «Στο τέλος νικάει πάντα η αγάπη» (pics)

O Μπουκάγιο Σακά, φρόντισε να στείλει κι αυτός μετά τους Μάρκους Ράσφορντ και Τζέιντον Σάντσο, ένα μήνυμα σε όλους όσους έσπευσαν να τον βρίσουν για το χαμένο πέναλτι, στον τελικό του Euro.

Ράσφορντ, Σακά και Σάντσο δέχθηκαν ρατσιστικές επιθέσεις μέσω social media, μετά τα χαμένα πέναλτι τους στον τελικό του Euro, με την Ιταλία.

Οι Άγγλοι οπαδοί τους κατηγορούν ακόμα και σήμερα σε μεγάλο βαθμό, λέγοντας πως αυτοί ευθύνονται για την απώλεια του τροπαίου. Ο Μάρκους Ράσφορντ με μία συγκλονιστική επιστολή ζήτησε συγγνώμη για το πέναλτι, αλλά τόνισε πως δεν θα αλλάξει αυτό που είναι. Ο Τζέιντον Σάντσο από την πλευρά του πήρε θέση απέναντι σε όλο αυτό το μίσος, φώναξε ότι δεν ακούει τους ρατσιστές και πως η επόμενη μέρα για την Εθνική θα είναι ακόμα καλύτερη.

Μετά τις τοποθετήσεις των Ράσφορντ και Σάντσο σειρά πήρε ο Μπουκάγιο Σακά. Ο μεσοεπιθετικός της Άρσεναλ έβγαλε από μέσα του όλα όσα αισθάνεται και ξεκαθάρισε πως στο τέλος θα υπάρχει πάντα ένας νικητής. Η αγάπη...

«Ευχαριστώ όλους εκείνους που μου έστειλαν ένα ωραίο μήνυμα ή είχαν να μου πουν μία καλή κουβέντα, μετά το χαμένο πέναλτι στον τελικό του Euro 2020, κόντρα στην Ιταλία. Τους είμαι ευγνώμων. Από τη στιγμή που έχασα το πέναλτι ήξερα τι ύφος θα έχουν τα περισσότερα μηνύματα που θα λάμβανα στα social media. Όχι μόνο εγώ. Αλλά τόσο ο Σάντσο όσο και ο Ράσφορντ. Ωστόσο, θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, ώστε στο μέλλον κανείς ενήλικος ή μικρότερος να μην δεχτεί ξανά τέτοια μηνύματα.

Είναι μία θλιβερή πραγματικότητα. Είναι κρίμα όλες αυτές οι πλατφόρμες ενώ έχουν τόση δύναμη στα χέρια τους να μην κάνουν τίποτα για να σταματήσουν αυτά τα μηνύματα. Αλλά στο τέλος πάντα η αγάπη νικάει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

If only the world had more #Saka’s & #Rashford’s 🙏 pic.twitter.com/7SIH1RsYOy