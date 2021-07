Μαντσίνι: Εφημερίδα ζητάει να γίνει... επίτιμος πολίτης Σκωτίας! (pic)

Μετά την παρουσίασή του ως... Braveheart παραμονές του μεγάλου τελικού του Euro κι αφού κατάφερε να νικήσει την Αγγλία στο «Γουέμπλεϊ», ο Ρομπέρτο Μαντσίνι τώρα διαβάζει πως οι Σκωτσέζοι θέλουν να τον κάνουν επίτιμο πολίτη της χώρας τους!

Η National της Σκωτίας συνεχίζει την απόλυτη αποθέωση του ομοσπονδιακού προπονητή της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, την οποία έχει οδηγήσει σε ένα τρομερό σερί 34 αγώνων δίχως ήττα και φυσικά η «σκουάντρα ατζούρα» από το βράδυ της Κυριακής είναι η Πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της.

Μετά το πρωτοσέλιδο που τον παρουσίαζε ως Braveheart, με τους Σκωτσέζους να εναποθέτουν τις ελπίδες τους πάνω του για να μη δουν την Αγγλία να παίρνει τίτλο, τώρα, η National καταθέτει αίτημα να γίνει ο Ιταλός... επίτιμος πολίτης της Σκωτίας!

Call for National reader and Euro 2020 champion Roberto 'the Bruce' Mancini to be awarded for services to Scotland pic.twitter.com/qhyKF7jiGQ