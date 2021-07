Μαντσίνι: Δεν αποχωρίζεται την εφημερίδα που τον έκανε «Breaveheart» (pic)

Δεν αποχωρίζεται με τίποτα το τρόπαιο του Euro ο Ρομπέρτο Μαντσίνι αλλά και την... σκωτσέζικη εφημερίδα, η οποία τον... έντυσε Braveheart.

Κατά την επιστροφή του στην Ιταλία και την Ρώμη, ο Ρομπέρτο Μαντσίνι είχε στη διπλανή του θέση στο αεροπλάνο το βαρύτιμο τρόπαιο.

Μάλιστα, δεν επέστρεψε στη χώρα του μόνο με αυτό, καθώς πήρε μαζί του την σκωτσέζικη εφημερίδα η οποία σε πρωτοσέλιδο της τον παρομοίασε με τον «Breaveheart».

Αλλωστε είχε χαρακτηρίσει συμπαθητικό το πρωτοσέλιδο της σκωτσέζικης εφημερίδας που τον... έντυσε Braveheart.

Wow. That front page of The National touching the trophy. pic.twitter.com/m6XzqKQIbJ