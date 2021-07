Στο πλευρό των τριών Άγγλων διεθνών η Μπαρτσελόνα (pic)

Την στήριξή της εξέφρασε η Μπαρτσελόνα στους Ράσφορντ, Σάντσο και Σάκα που αστόχησαν στα πέναλτι και δέχθηκαν ρατσιστικές επιθέσεις στα social media.

Η Αγγλία δεν τα κατάφερε στον τελικό του Euro, απέναντι στην Ιταλία και γνώρισε την ήττα με 3-2 στην διαδικασία των πέναλτι. Οι παίκτες των «Τριών Λιονταριών» βρέθηκαν στο στόχαστρο των οπαδών μετά από αυτή την επιτυχία. Συγκεκριμένα οι Ράσφορντ, Σάκα και Σάντσο δέχθηκαν ρατσιστικές επιθέσεις μέσω social media.

Από την πλευρά της η Μπαρτσελόνα βλέποντας αυτό τον χαμό που προκλήθηκε θέλησε να συμπαρασταθεί στους τρεις ποδοσφαιριστές γι' αυτό κι έστειλε το δικό της μήνυμα:

«Το να χάνει πέναλτι είναι μέρος της ζωής. Ο ρατσισμός, όχι» αναφέρει στην παρακάτω φωτογραφία η σχετική λεζάντα.

Losing a penalty shootout is a part of football, and a part of life.



Racism is not. pic.twitter.com/tUckiMT1Os