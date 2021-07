Κέιν: «Αυτή η ήττα θα πονάει για πολύ καιρό» (pic)

Ο Χάρι Κέιν δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ακόμα την ήττα από την Ιταλία, στον τελικό του Euro, με τον ίδιο να τονίζει πως αυτό το αποτέλεσμα θα τους «στοιχειώνει» για πολύ καιρό.

Ο υψηλόσωμος φορ των «Τριών Λιονταριών», δεν κατάφερε να προσφέρει σχεδόν τίποτα, καθ' όλη τη διάρκεια του τελικού με την Ιταλία. Οι Λεονάρντο Μπονούτσι και Τζόρτζιο Κιελίνι δεν επέτρεψαν στον Κέιν, ούτε να πλησιάσει την περιοχή του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα.

Οταν οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι, ο 27χρονος επιθετικός ανέλαβε την πρώτη εκτέλεση της ομάδας του κι ευστόχησε. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό για να κατακτήσει η Αγγλία το Euro. Λίγες ώρες μετά τον τελικό, ο Κέιν έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο, λέγοντας πως αυτό το δυσάρεστο αποτέλεσμα θα «πονάει» εκείνον και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του για αρκετό καιρό...

«Το χθεσινό βράδυ πόνεσε και θα πονάει για πολύ καιρό. Φτάσαμε όμως μέχρι εδώ, ξεπεράσαμε τόσα πολλά εμπόδια κι αυτό δε σημαίνει το τέλος. Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί και θα συγκεντρωθούμε μαζί για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ευχαριστώ για την υποστήριξη σας αυτό το καλοκαίρι», έγραψε χαρακτηριστικά στα social media ο Χάρι Κέιν.

Last night hurts. It’ll hurt for a long time. But we’ve come so far and broken down so many barriers that this is not the end. We win together, lose together and will regroup together for the World Cup. Thanks for all your support this summer. pic.twitter.com/kUfW3zq2mn