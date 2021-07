Αγγλοι οπαδοί βεβήλωσαν το γκράφιτι του Ράσφορντ (pics)

Αγγλοι οπαδοί τα έβαλαν με τον Μάρκους Ράσφορντ, για το γεγονός ότι δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, στην διαδικασία των πέναλτι και βεβήλωσαν το γκράφιτι που έχει το πρόσωπο του στο Μάντσεστερ.

Ο 23χρονος επιθετικός της Μάνστεστερ Γιουναίτεντ, ήταν ένας από αυτούς που έχασαν το πέναλτι στον τελικό του Euro με την Ιταλία στο «Γουέμπλεϊ». Μετά από αυτή την άτυχη στιγμή, ο επιθετικός των «κόκκινων διαβόλων», μαζί με τους Σάκα και Σάντσο δέχθηκαν ρατσιστικές επιθέσεις μέσω social media.

Κάποιοι άλλοι οπαδοί το πήραν πιο σοβαρά και βεβήλωσαν το γκράφιτι του Ράσφορντ, που βρίσκεται στην περιοχή που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο νεαρός άσος. Μάλιστα, το συγκεκριμένο γκράφιτι είχε γίνει για να τον τιμήσουν για όλα αυτά που έχει προσφέρει τόσο στην κοινότητά τους όσο και στα παιδιά που βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση.

🚨 | NEW: A mural honouring footballer Marcus Rashford has been vandalised with graffiti following England's defeat to Italy in the Euro 2020 final. pic.twitter.com/3PXzE2qqUA