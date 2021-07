Ιταλία - Αγγλία: Οπαδοί χωρίς εισιτήριο «μπουκάρουν» στο «Γουέμπλεϊ» (vid)

Δεκάδες οπαδοί που δεν είχαν εισιτήριο επιχείρησαν μαζικό «ντου» στο «Γουέμπλεϊ», σπάζοντας εύκολα τον κλοιό των σεκιούριτι και τρέχοντας προς τις σκάλες που οδηγούν στις θύρες.

Άρχισαν τα... παρατράγουδα λίγες ώρες πριν από την έναρξη του τελικού του Euro στο «Γουέμπλεϊ». Δεκάδες οπαδοί χωρίς εισιτήριο επιχείρησαν μαζικό «ντου» και κατάφεραν να τρυπώσουν στις εγκαταστάσεις του γηπέδου σπάζοντας με χαρακτηριστική ευκολία τον κλοιό των σεκιούριτι.

Όπως φαίνεται και στα βίντεο, ο μεγάλος όγκος των εισβολέων έτρεξε προς τις σκάλες που οδηγούν στις θύρες του γηπέδου, προκαλώντας την κινητοποίηση των έφιππων αστυνόμων στο σημείο.

«Αντιμετωπίζουμε ένα περιστατικό που συνέβη στον ευρύτερο περιμετρικό χώρο της ασφάλειας του γηπέδου, με την υποστήριξη της αστυνομίας. Τα μέτρα ασφαλείας ενεργποιήθηκαν άμεσα. Δεν υπήρξαν παραβιάσεις στο εσωτερικό του γηπέδου», δήλωσε υπεύθυνος του «Γουέμπλεϊ», την ώρα που γίνονται προσπάθειες για να αποκατασταθεί η ζημιά στους φράχτες που παραβιάστηκαν, αν και οι άνθρωποι της ασφάλειας περιμένουν νέες απόπειρες εισβολής μέχρι την έναρξη του ματς.

Τα στιγμιότυπα σχολιάστηκαν αρνητικά από τους Άγγλους στο twitter, οι οποίοι κατέστησαν σαφές πως οι εισβολείς δεν θα καταφέρουν να δουν το ματς από τις εξέδρες.

Not sure what these idiots are thinking here, to be honest.



Why do this? You won’t be getting in, and you’re ruining a day which could be very, very special #eng pic.twitter.com/eER4Q1Onjo July 11, 2021

Efforts being made to restore the fences that were torn down. But security staff expect this to keep happening throughout the evening. pic.twitter.com/eEfDkKrPCt — tariq panja (@tariqpanja) July 11, 2021