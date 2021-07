Η συγκινητική επιστολή των παγκόσμιων πρωταθλητών του 1982 στην εθνική Ιταλίας πριν τον τελικό

Με μία ιδιαίτερη και συγκινητική επιστολή, η ομάδα της Ιταλίας η οποία στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια το 1982, ευχήθηκε καλή τύχη στο συγκρότημα του Ρομπέρτο Μαντσίνι.

Ηταν 11 Ιουλίου του 1982 όταν η εθνική Ιταλίας του Έντσο Μπεαρζότ επικράτησε με 3-1 της Γερμανίας, με ήρωες τους Ρόσι, Ταρντέλι, Αλτομπέλι και στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Σήμερα 11 Ιουλίου του 2021, ακριβώς 39 χρόνια μετά από τη συγκεκριμένη επιτυχία της «Σκουάντρα Ατζούρα», το συγκρότημα του Ρομπέρτο Μαντσίνι δίνει τη δική του μάχη, αυτή τη φορά κόντρα στην Αγγλία, για να «σκαρφαλώσει» στην κορυφή της Ευρώπης.

Η ημερομηνία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους Ιταλούς και γι' αυτό η ομάδα του 1982 φρόντισε να στείλει ένα ιδιαίτερο μήνυμα στην τωρινή της εθνικής Ιταλίας. Μάλιστα, στο τέλος του μηνύματος έχουν υπογράψει όλοι οι ποδοσφαιριστές εκείνης της ομάδας. Ακόμα και οι δύο παγκόσμιοι πρωταθλητές και ο προπονητής τους, Γκαετάνο Σιρέα, Πάολο Ρόσι και Έντσο Μπεαρζότ, οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή και θα περιμένουν στο τέλος να πανηγυρίσουν από ψηλά.

«Ατζούρι,

Αυτές τις εβδομάδες είδαμε σε εσάς πολλά, πάρα πολλά που θυμίζουν εμάς και την ιστορία μας. Αθλητική και ανθρώπινη. Στο θάρρος σας, στο πάθος σας, στο αίσθημα του ανήκειν, στο πώς προχωράτε μπροστά μετά από μια δύσκολη περίοδο, είδαμε ξανά εμάς.

Οι όμορφες ιστορίες δεν ξεχνιούνται ποτέ επειδή δεν τελειώνουν ποτέ. Γίνονται συναισθήματα που παραμένουν στον χρόνο. Αναμνήσεις που ενισχύονται. Περνάνε από καρδιά σε καρδιά, από μνήμη σε μνήμη. Ετσι θα είναι και για εσάς. Οπως κι αν πάει ο τελικός.

Σας ευχαριστούμε που μας κάνατε να το ξαναζήσουμε όλο αυτό. Που μας κάνατε να αισθανθούμε, ακόμη μία φορά, νέοι και χωρίς φόβο. Σας ευχαριστούμε που αποδείξατε ότι μέσα σε κάθε Ιταλό υπάρχει μια βαθιά δύναμη. Μεγάλη και συχνά απρόβλεπτη, η οποία στις δύσκολες στιγμές εκρήγνυται και μετατρέπει σε πιθανά ακόμη και αυτά που μοιάζουν απίθανα.

Να τολμάτε πάντα, να ονειρευτείτε το μέλλον που μπορείτε να χτίσετε.

Και τώρα, πάτε στο Λονδίνο, βγείτε σε εκείνο το γήπεδο και δώστε το μάξιμουμ, όπως κάνατε πάντα… Οι όμορφες ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ!

Forza ragazzi.

1 Ντίνο, 2 Φράνκο, 3 Μπέπε, 4 Αντόνιο, 5 Φούλβιο, 6 Κλαούντιο, 7 Γκαετάνο – Μαριέλα, 8 Πιέτρο, 9 Τζανκάρλο, 10 Μπέπε, 11 Τζαν Πιέρο, 12 Ιβάνο, 13 Λέλε, 14 Μάρκο, 15 Φράνκο, 16 Μπρούνο, 17 Ντανιέλε, 18 Αλεσάντρο, 19 Τσίτσιο, 20 Πάολο – Φεντερίκα, 21 Φράνκο, 22 Τζοβάνι. Προπονητής: Εντσο – Σίνθια», αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα της ομάδας της Ιταλίας του '82.

On this day in 1982, Italy won their third World Cup (and first since 1938) defeating West Germany 3-1 in the final, featuring Marco Tardelli’s iconic celebration below. Italy today have a chance to win a trophy on the same day 39 years laterpic.twitter.com/l3OlGZmfvx