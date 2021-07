Πολ Μάρινερ: «Εφυγε» σε ηλικία 68 ετών η παλιά δόξα της εθνικής Αγγλίας (pics & vid)

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 68 ετών άφησε ο Πολ Μάρινερ, παλιά δόξα της εθνικής Αγγλίας, ύστερα από μία δύσκολη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο στον εγκέφαλο.

Λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό του Euro, μεταξύ Αγγλίας και Ιταλίας, ο πρώην διεθνής επιθετικός των Άρσεναλ και Ίπσουιτς και παλιά δόξα της εθνικής Αγγλίας (αγωνίστηκε από το 1977 έως το 1985 καταγράφοντας 35 συμμετοχές), έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών.

Ο Πολ Μάρινερ, ήταν μεγάλη δόξα της Ίπσουιτς (260 συμμετοχές, 96 γκολ), με την οποία είχε κατακτήσει το Κύπελλο Αγγλίας το 1978 και τρία χρόνια αργότερα (το 1981) είχε σηκώσει το Κύπελλο UEFA. Εκτός από την Άρσεναλ αγωνίστηκε και με την Πλίμουθ σε 135 παιχνίδια, σκοράροντας και 56 τέρματα. Στη συνέχεια εργάστηκε ως προπονητής στην Πλίμουθ (2009-10) και την Τορόντο (2012-13).

We're sad to have learned that Paul Mariner, who made 35 appearances for the #ThreeLions, has passed away at the age of 68.



Mariner represented England between 1977 and 1985, scoring 13 goals.



Our thoughts and sympathies are with his family, friends and former clubs. pic.twitter.com/kusQZYmVs4